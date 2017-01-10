Минздрав разослал в медучреждения письмо о том, как правильно передавать в налоговую данные о тунеядцах. Этот вопрос обсуждался на специальном совещании в конце прошлого года, текст письма размещен на сайте Минздрава. В частности, там сказано, что передавать данные можно только с письменного согласия граждан.

Как говорят в Минздраве, на совещании госорганы договорились «о необходимости снятия социальной напряженности по вопросам реализации норм Декрета № 3». Речь идет о том, чтобы исключить необоснованные требования по уплате сбора на финансирование госрасходов к тем гражданам, которые не работали, но в 2015 году перенесли «определенные заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период».

В своем письме Минздрав поручил предоставлять таким гражданам выписки из медицинских документов, установленной формы, а также эпикриза медицинской карты стационарного пациента (его дубликата), подтверждающего конкретный период оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

При этом, в письме Минздрава уточняется, что при оформлении выписки из медицинских документов указание диагноза не требуется.

Однако, самым важным является то, что теперь «с целью соблюдения врачебной тайны» медучреждения будут предоставлять налоговым данные о безработных только с их письменного согласия. Оригинал письменного согласия должен быть приложен к запросу налоговой.

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