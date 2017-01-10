﻿ в Китае уткнувшийся в смартфон водитель предпочел вести автобус ногой. 21.by
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в Китае уткнувшийся в смартфон водитель предпочел вести автобус ногой

11.01.2017 09:31 — Разное | Tut.by  
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На популярном китайском ресурсе QQ появился видеоролик с водителем автобуса, который во время поездки уткнулся в телефон и положил ногу на руль. На публикацию обратило внимание издание The Mirror.

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Видео разместил обеспокоенный пассажир, который отметил, что на протяжении всей дороги чувствовал себя в опасности.

Возмущенные пользователи Сети обратились в полицию с просьбой разобраться с неаккуратным водителем. Полицейские поручили выяснить подробности ситуации транспортной компании.

 
 
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Видео на популярном ресурсе разместил обеспокоенный пассажир, который отметил, что на протяжении всей дороги чувствовал себя в опасности.

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