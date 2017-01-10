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Прогноз на день. Доллар или рубль - кто возьмет верх на торгах 11 января

11.01.2017 09:46 — Разное | Tut.by  
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На торгах во вторних белорусский рубль снизился ко всем трем валютам корзины. Наш эксперт предполагает, что сегодня «американец» продолжит рост и вот почему.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Валютная пара EUR/USD утром среды опустилась до 1,0535, однако затем вернулась выше 1,0550. Ситуация может измениться после сегодняшней пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, ну, а направление прорыва, естественно, будет зависеть от заявлений, которые прозвучат на мероприятии, — предупреждает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке снизился с 1,0605 до 1,0555, или на 0,5%. Соответственно, можно ожидать снижение евро к доллару на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В первую половину вторника на рынке нефти ничего не предвещало беды. «Черное золото» устойчиво торговалось в диапазоне $ 55,0-$ 55,6 за баррель марки Brent. Однако с открытием американской сессии цены отправились вниз, и к концу дня опустились до $ 53,85 — минимального значения с середины декабря. Серьезных фундаментальных факторов для этого снижения не было, и искать объяснение стоит в поведении спекулянтов, объясняет эксперт. Утром среды Brent торговался в предельно узком диапазоне $ 53,95-$ 54,05, постепенно снижаясь в его рамках, что говорит о потенциальной возможности пробить вчерашние локальные минимумы.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос с 59,95 до 60,17 рос. рублей за доллар, или на 0,4%. Учитывая нейтральное утреннее поведение нефти, торги долларом в Москве могут открыться без его существенных изменений.

— Наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — рост доллара и практически синхронное снижение евро и российского рубля на фоне незначительного изменения валютной корзины.

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Теги: Курсы валют
 
 
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