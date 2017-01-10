Исследователи из Японии и Франции впервые зафиксировали попытку самца макаки спариться с самкой оленя и попытались объяснить это явление. Научная работа об этом опубликована в журнале Primates , кратко об этом сообщает Gizmodo .



Изображение: Cédric Sueur / youtube.com

Ученые наблюдали за популяцией японских макак (Macaca fuscata yakui) и пятнистых оленей (Cervus nippon yakushimae) на острове Якусима на юге Японии. Исследователи записали на видео, как самец макаки взобрался на олениху верхом и стал совершать фрикции. После он спрыгнул и ушел, оставив на спине самки свой эякулят.

Затем самец попытался спариться с другими оленихами, однако те убегали. Ученым не удалось отследить все его попытки — через час наблюдений животные скрылись в лесу.

Макаки и олени – крайне далекие виды. Спаривание между ними невозможно из-за биологического строения половых органов. Попытки настолько далеких видов спариться исключительно редки в природе. Этот случай стал вторым зафиксированным биологами за всю историю наблюдений. Предыдущий — попытка морского котика домогаться королевских пингвинов.

Известно, что японские макаки живут в партнерстве с оленями — делят с ними пищу и иногда ездят на их спинах. Исследователи считают, что причиной нехарактерного поведения описанной макаки стала «близость к оленям и изгнание другими макаками». Скорее всего у самца был крайне низкий ранг в стае, из-за чего вероятность найти самку своего вида у него была очень невысока.

Ученые в своей работе предложили гипотезу «лишения партнера», в которой пытаются раскрыть причины нехаратерного поведения примата. Исследователи считают, что описанный случай может стать «ключевым элементом» в понимании природы сексуальных девиаций человека.

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