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За прошлый год официально безработных стало на 8,1 тысячи меньше

11.01.2017 09:59 — Разное | Tut.by  
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Официальная безработица постепенно падала, начиная с мая предыдущего года. В итоге на 1 января 2017 года на учете в качестве безработных состояло 35,3 тысячи человек, или 0,8% от численности экономически активного населения, сообщает Министерство труда и соцзащиты.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для сравнения: на начало 2016 года количество безработных составляло 43,4 тысячи человек, или 1% от экономически населения. Затем нетрудоустроенных, которые регистрировались на бирже, стало больше. В мае их число достигло уже 53,8 тысячи - это был максимум. Но год закончили на отметке в 35,3 тысячи. Получается, что в итоге безработных стало на 8,1 тысячи меньше.

Также увеличилось количество свободных рабочих мест — 36 тысяч вакансий на начало 2017 года, что на 25,6% больше, чем на 1 января 2016 года. В среднем по стране на одного безработного сейчас приходится одна вакансия. Однако есть регионы, где безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий — Гомельская, Гродненская, Могилевская области и в Минск.

Всего в прошлом году в органы по труду, занятости и социальной защите за помощью в трудоустройстве обратились 239,2 тысячи человек, из них в качестве безработных зарегистрировали 167,6 тысячи. Переобучение прошли 11 тысяч граждан. На оплачиваемые общественные работы центры занятости направили 55,8 тысячи человек. На новое место жительство в целях «стимулирования трудовой мобильности» переселили 151 семью безработного.

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Теги: Минск
 
 
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Официальная безработица постепенно падала весь предыдущий год, начиная с мая. На 1 января на учете в качестве безработных состоялось 35,3 тысячи человек.

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