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В Орше вынесли приговор бывшему милиционеру, сбившему мопедиста

11.01.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Шесть лет в колонии и 60 тысяч за возмещение морального ущерба получил бывший милиционер и инкассатор из Орши, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на дороге мопедиста. Трагедия произошла в июле прошлого года.

Как рассказала AUTO.TUT.BY помощник прокурора Оршанского района Диана Рыбакова, осужденный С. на момент аварии был лишен водительских прав за управление автомобилей в нетрезвом состоянии.

— Срок лишения уже подходил к концу, но все же подсудимый снова повторил такое же правонарушение. В ночь на 1 июля 2016 года он снова сел за руль в нетрезвом состоянии. В тот день он рыбачил вместе с отцом. В три часа ночи подсудимый решил вернуться домой. Со скоростью не менее 92 километров в час, как утверждают эксперты, гнал по трассе. Выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом, которым управлял пенсионер — тоже рыбак, — сказала Диана Рыбакова.

От сильного удара мопед и его владельца откинуло в разные стороны на десятки метров. Очевидцы вызвали скорую, потом — ГАИ. Однако ночью оперативники не сразу смогли определить с чем столкнулся автомобиль — предполагалось, что автомобиль сбил дикое животное. Лишь потом оперативные службы нашли тело человека и детали мопеда — удар был такой силы, что погибший от сильных травм погиб на месте аварии.

В крови С., который после случившегося попытался удрать от милиции в поле, обнаружили 1,9 промилле алкоголя. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы и возмещению морального ущерба родным погибшего в размере 60 тысяч рублей. Своей вины он так и не признал.

 
 
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Бывший милиционер и инкассатор С. проведет в колонии 6 лет и выплатит родственникам сбитого на дороге водителя мопеда 60 тысяч рублей.

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