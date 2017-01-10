Правоохранительные и миграционные службы Беларуси, России и ЕС проводят проверку по факту пропажи иностранных студентов факультета довузовского образования Белорусского государственного экономического университета.

В БГЭУ сообщают, что на подготовительное отделение были взяты 48 человек из Бангладеш, но в ноябре-декабре 24 из них перестали появляться на занятиях, пишет TUT.BY.

Странным является и тот факт, что эти люди заплатили за обучение 50% стоимости (1000 долларов), а затем перестали приходить на занятия, где их учили русском языку.

По информации МВД, несколько иностранных студентов из этой группы выехали в ЕС легально по Шенгенским визам, другие были обнаружены в России и на границу с Украиной.

По словам начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна, иностранные граждане приезжают в Беларусь, чтобы получить официальный статус, а затем принимают легальные и нелегальные меры, чтобы попасть в страны Евросоюза.

Такие схемы используют организаторы «серого» бизнеса. Иностранные граждане приглашаются в Беларусь на обучение в вузы, а затем начинают поиск путей для выезда в страны Евросоюза, Украину, Российскую Федерацию.