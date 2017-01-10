



Срок действия указа от 15 апреля 2013 года №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" продлен на новый олимпийский цикл - до 2020 года.

Соответствующие изменения в данный нормативный правовой акт утверждены указом Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Кроме того, для повышения эффективности использования средств поддержки определяется исчерпывающий перечень расходов клубов по игровым видам спорта на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры соответствующих видов спорта.

Для обеспечения планомерного финансирования указанных расходов клубы получили возможность использовать на эти цели средства из любых источников (за исключением местных бюджетов) в установленном объеме. Также ограничивается возможность направления средств поддержки на заработную плату спортсменов клубов, выступающих не в высших дивизионах национального чемпионата Республики Беларусь.