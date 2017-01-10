Место действия — баварский Рупольдинг, "Чимгау Арена". Мекка всего немецкого биатлона, которая, кстати, всегда была достаточно приветлива к белорусским стреляющим лыжникам. Та же вернувшаяся в большой спорт после рождения ребенка трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева именно в Рупольдинге познала вкус настоящего, взрослого чемпионского золота.

Маленький гигант большого биатлона

Рупольдинг, действительно, имеет огромное значение для мирового биатлона. Это центр притяжения для команд, проводящих здесь сборы и зимой, и летом. Настоящий гигант! Но одновременно компактный баварский городок: уютный и крохотный. Именно в нем воплощается в жизнь мечта героя одного из монологов Аркадия Райкина, рассуждавшего на тему дефицита: "Пусть все будет! Но пусть… чего-то не хватает!"

Так вот, Рупольдингу, конечно, не хватает размаха, однако за свою сельскую простоту он и любим как спортсменами, так и болельщиками, что расселяются в дни больших соревнований на всех окрестных хуторах и фермах. Кроме того, есть удобные варианты размещения в соседней Австрии. До нее рукой подать, и, например, в феврале-96 кое-кто из наиболее расторопных любителей зимних видов спорта успевал в один день побывать на двух чемпионатах мира. По биатлону на "Чимгау Арене" и на конькобежном овале в Инцеле.



© Sputnik Александр Вильф Биатлон. V этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета

В конце прошлого века население Рупольдинга не превышало пяти тысяч человек, но спортивный бум привел к демографическому росту почти на 25% по результатам переписи 2010 года. Причем тамошний бургомистр, Клаус Пихлер (родной брат незабвенного "борца с допингом" Вольфганга Пихлера — Sputnik), уверен, что связь прямая. Да и вообще, этот управленец отталкивается от ментального немецкого принципа: глобализация глобализацией, а начальник и подчиненные есть всегда. Немецкая строгость, пунктуальность и дисциплинированность — в этом весь Рупольдинг. Кстати, такой критик Вольфганга Пихлера, как Александр Тихонов, весьма уважительно отзывается о герре Клаусе, считая его не рядовым градоначальником, что весьма показательно. В то время как Вольфганг для великого Упертого Лиса (прозвище Тихонова, которым он очень гордится) — персонаж поговорки в "семье не без урода".

Но еще одна симпатичная особенность Рупольдинга заключается в следующем нюансе: строгость с аборигенов и гостей по мановению волшебной палочки слетает в один момент именно в те счастливые для города дни, когда в нем царствует биатлон. Все и вся устремляются на "Чимгау Арену", где болельщики ведут себя непосредственно, раскованно, но без агрессии — доброжелательно. Да и не только болельщики.

Например, одно из самых ярких около спортивных впечатлений, связанных с биатлоном лично у меня, — это последний день чемпионата мира-96. Немцы выиграли "всего лишь" серебро в мужской эстафете, проиграв титул российскому квартету. Но какие танцы на столах в шатре для развлечения и утоления жажды публики устроили вице-чемпионы! Особенно хорош в пляске был Рикко Гросс — нынешний тренер мужской сборной России. Кстати, когда в недавнем разговоре с ним всплыл сей ностальгический сюжет, то воспитанник Клауса Зиберта (тоже очень веселого человека, хотя и жуткого педанта в работе) выдал на-гора запоминающуюся фразу: "Главное в танце на столе не оказаться под столом спустя пару часов".

Белорусские "пышки"

Разумеется, на "Чингау Арене" отечественный биатлон набивал себе шишки, но и пышек наши стреляющие лыжники испекли немало. Взять хотя бы два последних тамошних чемпионата мира (всего Рупольдинг четырежды становился местом проведения планетарного форума), на которых белорусская национальная дружина выступала суверенной командой.

В 96-м все началось с бронзы на "двадцатке" Сашурина. Продолжилось коллективным золотом Сашурина, Попова, Рыженкова и Ивашко в командной гонке и завершилось бронзой мужчин (Айдаров заменил в квартете Ивашко) в эстафете. И это не считая таких "мелочей", как седьмое место Попова на "двадцатке", пятой позиции Парамыгиной и восьмой Рыженковой на "пятнашке", четвертого места наших дам в командной гонке и шестого — в эстафете.



© Sputnik Александр Вильф Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. Гонка преследования

Спустя 16 лет белорусы штурмовали пьедестал почета не так массово, но Домрачева уже была способна бороться за медали в каждом старте, к чему и стремился наставник дружины Андриан Цыбульский. В спринте Дарья, хоть обошлась без промахов, но довольствовалась вторым местом, повторив достижение Ханты-Мансийска-2011. Но уже в преследовании белоруска реваншировалась у хозяйки чемпионата Нойнер, опередив фройляйн Блонди-Лену и впервые поднявшись на верхнюю ступень пьедестала на столь представительном турнире. Кроме того, Дарья финишировала пятой в массовом старте, квартет с ее участием занял шестое место в смешанной эстафете, а сугубо женский коллективный спор увенчался четвертой позицией белорусок. Тоже неслабо!

Да и Сергей Новиков был в том марте очень хорош. На коронной "двадцатке" (девятое место) только поздний стартовый номер помешал ему взять медаль — погоды стояли солнечные и по-настоящему весенние (до 15 градусов тепла), и никакая селитра не могла "удержать" лыжню.

А если говорить об этапах Кубка мира, то у белорусов в Рупольдинге вовсе хватает свершений. В конце концов, именно отсюда в 2015-м Домрачева предприняла январское ускорение, которое увенчалось в марте выигрышем Большого хрустального глобуса в сибирском Ханты-Мансийске. Сейчас Дарья опять в большом деле, и ей надо вновь снискать расположение Рупольдинга. Почему бы и нет?

Погода и поможет, и вставит палки в колеса

Разумеется, как и всегда, многое будет зависеть от погоды. Так вот, наиболее благоприятной она должна быть в среду — в первый день этапа. Легкий мороз, совсем незначительный ветер и отсутствие осадков. Но уже в ночь на четверг оттепель, нагрянувшая в минувшее воскресенье в Оберхоф, доберется и до Рупольдинга.



© Sputnik Александр Вильф Биатлон. V этап Кубка мира. Женщины. Эстафета

То есть женщинам традиционно придется тяжелее, чем мужчинам. Во-первых, сервисменам будет сложнее качественно сработать в "плюс". Во-вторых, дамская эстафета, видимо, пройдет в условиях мокрого снега. Но ветер сильно мешать не должен. Такая погода сохранится и в первую половину пятницы, но после обеда начнется очередное похолодание. В субботу и воскресенье обещаются морозы, не меньше тех, что делали биатлонные щечки красными в Оберхофе. Но это же замечательно! Прелестницы на лыжах и с ружьями только становятся краше! Румяность парней тоже порадует болельщиц-женщин.