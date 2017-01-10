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В Гродно утвердили тарифы на ЖКУ
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год утверждены в Гродненской области. Соответствующее решение облисполкома было
Стоимость водоснабжения в Гродненской области не будет превышать 0,5301 рубля за кубометр, а цена водоотведения — не более 0,354 рубля за кубометр.
Техобслуживание лифта будет стоить 1,19 рубля, а техническое обслуживание жилых домов — 0,1 рубля за квадратный метр жилья.
Также утверждены тарифы, обеспечивающие полное возмещение затрат. Так, кубометр водоснабжения будет стоить по «полному тарифу» 0,7726 рубля, канализации — 0,6384.
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Также утверждены тарифы, обеспечивающие полное возмещение затрат. Так, кубометр водоснабжения будет стоить по "полному тарифу" 0,7726 рубля, канализации - 0,6384.
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