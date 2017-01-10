Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год утверждены в Гродненской области. Соответствующее решение облисполкома было опубликовано 11 января на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость водоснабжения в Гродненской области не будет превышать 0,5301 рубля за кубометр, а цена водоотведения — не более 0,354 рубля за кубометр.

Техобслуживание лифта будет стоить 1,19 рубля, а техническое обслуживание жилых домов — 0,1 рубля за квадратный метр жилья.

Также утверждены тарифы, обеспечивающие полное возмещение затрат. Так, кубометр водоснабжения будет стоить по «полному тарифу» 0,7726 рубля, канализации — 0,6384.