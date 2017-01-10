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Лукашенко продлил указ о государственной поддержке спорта
Александр Лукашенко продлил действие указа № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» с внесением в него
Срок действия указа от 15 апреля 2013 года № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» продлен на новый олимпийский цикл – до 2020 года. Соответствующие изменения в данный нормативный правовой акт утверждены указом президента Беларуси Александра Лукашенко.
Кроме того, для повышения эффективности использования средств поддержки определяется исчерпывающий перечень расходов клубов по игровым видам спорта на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры соответствующих видов спорта.
Для обеспечения планомерного финансирования указанных расходов клубы получили возможность использовать на эти цели средства из любых источников (за исключением местных бюджетов) в установленном объеме. Также ограничивается возможность направления средств поддержки на заработную плату спортсменов клубов, выступающих не в высших дивизионах национальных чемпионатов Беларуси.
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Александр Лукашенко продлил действие указа №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" с внесением в него незначительных изменений.
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