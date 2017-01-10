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Чеки "Имущество" можно обменять на акции уже 104 предприятий страны

11.01.2017 11:12 — Разное | Ежедневник  
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Чеки "Имущество" можно обменять на акции уже 104 предприятий страны

Список открытых акционерных обществ с долей государства, на акции которых можно обменять чеки "Имущество", расширен до 104, сообщил консультант управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Андрей Нагорный.

По его словам, к обмену на ИПЧ "Имущество" дополнительно предложены акции ОАО "Смиловичская валяльно-войлочная фабрика", "Борисовский шпалопропиточный завод", "Дорстроймонтажтрест", "Минский вагоноремонтный завод", "Радошковичский керамический завод", "Спецремонт", "Стройтрест №21", "Управление механизации №12", "Управление механизации №91", "Белзооветснабпром", "Колядичиагромаш", "Минскагротранс", "Борисовский авторемонтный завод".

"Срок обмена акций установлен до 30 июня 2019 года. Больше продлений не будет. Если граждане хотят реализовать свое право, на то у них есть три года. По окончании обращения чеки будут погашены", - пояснил Андрей Нагорный.

Направление акций в обмен на чеки "Имущество" осуществляется в зависимости от спроса на акции и по мере использования ранее выделенных лимитов.

Для обмена чеков "Имущество" на акции открытых акционерных обществ граждане должны обращаться в учреждение ОАО "АСБ Беларусбанк" по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и сертификат чеков. Обмену подлежат чеки лично начисленные, полученные по наследству, а также полученные по договорам дарения от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), подаренные чеки должны быть перечислены на сертификат гражданина, производящего обмен.

Перечни открытых акционерных обществ, акции которых предлагаются к обмену на чеки "Имущество", находятся в каждом подразделении Беларусбанка.

 
 
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Список открытых акционерных обществ с долей государства, на акции которых можно обменять чеки "Имущество", расширен до 104, сообщил консультант управления учета и...

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