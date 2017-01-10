Чемпионы России футболисты ЦСКА вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона. Первый сбор московский клуб, главным тренером которого в декабре стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, проведет в Испании.



Фото: pfc-cska.com

Вечером 10 января в Кампоаморе (курорт на побережье Коста Бланка, провинция Аликанте) состоялась первая тренировка, которой руководил Виктор Гончаренко.

Нынешней зимой в Кампоаморе ЦСКА планирует провести все три учебно-тренировочных сбора.





Вернувшийся из аренды в «Интернасьонале» Витиньо будет играть в ЦСКА под № 20.





Бразилец Витиньо и серб Зоран Тошич.

















Виктор Онопко и Виктор Гончаренко.





Виктор Онопко, Виктор Гончаренко, Сергей Овчинников.





Сергей Овчинников, начальник команды Сергей Якунчиков, Виктор Онопко и Виктор Гончаренко.





Вернувшийся вместе с Гончаренко из «Уфы» Виктор Васин и Сергей Игнашевич.









































Тренер по физподготовке Паулино Гранеро и Виктор Гончаренко.



Вернувшийся из аренды в «Интернасьонале» Витиньо будет играть в ЦСКА под № 20.Бразилец Витиньо и серб Зоран Тошич.Виктор Онопко и Виктор Гончаренко.Виктор Онопко, Виктор Гончаренко, Сергей Овчинников.Сергей Овчинников, начальник команды Сергей Якунчиков, Виктор Онопко и Виктор Гончаренко.Вернувшийся вместе с Гончаренко из «Уфы» Виктор Васин и Сергей Игнашевич.Тренер по физподготовке Паулино Гранеро и Виктор Гончаренко.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, вчера из Москвы в Испанию вылетели вратари Сергей Чепчугов, Илья Помазун и Павел Овчинников, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Алексей Ионов, Иван Олейников и Константин Кучаев, нападающие Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов.

Из других городов и стран в Кампоамор прибыли Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Зоран Тошич и Витиньо.

Голкипер Игорь Акинфеев в эти дни проходит в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава. Капитан должен присоединиться к команде позднее.

Сегодня в расположении команды ожидается появление Ласина Траоре.



Виктор Онопко приветствует Виктора Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

Первое занятие продолжалось полтора часа и завершилось аэробной работой в две серии по пятнадцать минут.

— Было втягивающее занятие, без серьезных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.

Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными на счет. Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне, — прокомментировал первую тренировку один из помощников Виктора Гончаренко Виктор Онопко.

С 32 очками после 17 туров чемпионата России московский ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Впереди московский «Спартак» — 40 баллов в 17 играх и «Зенит» из Санкт-Петербурга — 35 (17).