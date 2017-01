Пользователи соцсетей обратили внимание на пугающий вид сов без перьев — птицы напоминают то ли пришельцев, то ли динозавров. Об этом рассказывает Buzzfeed .



Снимок «облысевшей» совы опубликовала жительница Нью-Йорка Дана Швартц (Dana Schwartz) в своем Twitter-аккаунте. «Только что нашла, как совы выглядят без перьев, и я сильно потрясена».

Фото получило вирусную популярность, записью Швартц поделились более 18 тысяч раз. Другие блогеры удивились, что милые на первый взгляд птицы могут быть настолько пугающими.

«Когда кто-то прерывает вас посреди самой жуткой встречи в жизни».

«Пришельцы»

«Динозавры»

Издание Buzzfeed обратилось к двум экспертам и оба подтвердили, что совы без перьев выглядят именно так. По их мнению, на фото обыкновенная сипуха — хищная птица, которая питается грызунами.

«Это действительно отличная фотография, которая показывает насколько перья изменяют внешний вид птицы», — сказал Джеффри Мисахе (Jeffrey Meshach), заместитель директора заповедника «Уорлд Берд».

Кстати, другие животные тоже выглядят странно из-за облысения.

Лысый кролик

Еж без колючек

«Медведи без меха победили»