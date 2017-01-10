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Интернет-пользователей удивила сова без перьев
Пользователи соцсетей обратили внимание на пугающий вид сов без перьев — птицы напоминают то ли пришельцев, то ли динозавров. Об этом рассказывает
Снимок «облысевшей» совы
Фото получило вирусную популярность, записью Швартц поделились более 18 тысяч раз. Другие блогеры удивились, что милые на первый взгляд птицы могут быть настолько пугающими.
«Когда кто-то прерывает вас посреди самой жуткой встречи в жизни».
«Пришельцы»
«Динозавры»
Издание Buzzfeed обратилось к двум экспертам и оба подтвердили, что совы без перьев выглядят именно так. По их мнению, на фото обыкновенная сипуха — хищная птица, которая питается грызунами.
«Это действительно отличная фотография, которая показывает насколько перья изменяют внешний вид птицы», — сказал Джеффри Мисахе (Jeffrey Meshach), заместитель директора заповедника «Уорлд Берд».
Кстати, другие животные тоже выглядят странно из-за облысения.
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Пользователи соцсетей обратили внимание на пугающий вид сов без перьев - птицы напоминают то ли пришельцев, то ли динозавров.
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