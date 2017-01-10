В Сети появилось видео аварии, которая произошла на 56-м километре внешнего кольца МКАД возле стадиона «Заря». На записи видно, как у грузовика, который ехал в крайней правой полосе, во время движения взорвалось колесо. Во время опрокидывания он едва не зацепил отвалом автомобиль, в котором установлен регистратор, однако водитель последнего вовремя среагировал и избежал серьезной аварии.

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Напомним, авария произошла днем 10 января. Водитель грузовика ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Гинтовта в направлении Логойского тракта. В какой-то момент у автомобиля лопнуло колесо и он опрокинулся. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Движение по внешнему кольцу МКАД некоторое время было сильно затруднено.







