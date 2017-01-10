Оползни на дороге, «грязевые ванны» в руслах рек и коварные дюны — внешние препятствия не помешали двум белорусским экипажам завершить восьмой этап в первой десятке, а МАЗу Александра Василевского подняться на седьмое место в общем зачете. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».





Ралли-заезд представлял собой двойное испытание для гонщиков — вслед за горными отрезками им пришлось пересечь русла реки и участок с дюнами. Сложность представляла и залитая водой трасса из-за нахлынувших ливней. Вместе с тем организаторы решили не рисковать жизнями гонщиков и вновь сократили спецучасток почти вдвое.

Экипаж под управлением Сергея Вязовича финишировал шестым, потратив на спецучастке два с лишним часа. Лучшее время показал голландец Мартин ван ден Бринк на Renault, который опередил белорусов примерно на 6 минут. Позади него разместился выступающий на грузовике Iveco аргентинский гонщик Федерико Виллагра, следом идут камазовцы Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. При этом два других российских экипажа — Айрата Мардеева и Антона Шибалова — столкнулись с проблемами на трассе и отстали от победителя заезда примерно на два часа.

В общем зачете Сергей Вязович находится на 16-м место. Лидер гонки вновь сменился — им стал Дмитрий Сотников, который выигрывает у лидера белорусской команды 3 часа 26 минут. Второе место занимает Эдуард Николаев, третье — голландец Жерар де Рой.

Удачным оказался восьмой этап и для Александра Василевского, который, несмотря на прокол колеса, закончил его на 10-й строчке. Его время — 2 часа 4 минуты, а отставание от победителя заезда — 9 минут. В генеральной классификации белорусский экипаж переместился на седьмое место и теперь проигрывает лидеру гонки 1 час 42 минуты.

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Для Алексея Вишневского ралли-заезд прошел менее успешно: из-за проблем с топливной системой он проехал спецучасток за 2 часа 55 минут — на час дольше, чем победитель заезда. В то же время в турнирной таблице экипаж остается на 20-м месте, отставая от российского гонщика на 5 часов 42 минуты.

— Мы довольны результатами: Александр Василевский уверенно вошел в первую десятку, и теперь наша задача — сохранить и по возможности улучшить его позицию. К сожалению, организаторы отменяют этапы и сокращают спецучастки. С одной стороны, это вопросы безопасности, которые превыше всего, с другой — все готовились к серьезным испытаниям и спартанским условиям. Если появится возможность, мы будет всеми силами сокращать отставание от лидеров, — подчеркнул руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Девятый этап, который должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито, отменен из соображений безопасности. Проливные дожди привели к серьезным оползням, которые уже помешали командам добраться до бивуака в Сальте. На ведущей в город дороге обвалилась горная порода, в результате чего организаторам пришлось искать объездные пути.