Подробности расследования обстоятельств аварии на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.

"По предварительным данным следствия, житель Минска 1993 года рождения, управляя грузовым фургоном, при перестроении в крайнюю левую сторону не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении маршрутным такси", — рассказала представитель СК.

Пятеро пострадавших в аварии, в том числе и дети, были госпитализированы. В салоне маршрутки оказалась заблокирована женщина — сопровождающий детей педагог. При помощи специнструмента ее доставали спасатели. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



© Фото: МЧС Беларуси ДТП с маршруткой под Столбцами: все 6 школьников госпитализированы

"Возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового фургона по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз", — сообщила Татьяна Белоног.

Авария произошла утром 10 января на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Вблизи деревни Залужье столкнулись два микроавтобуса. В одном из них — маршрутном такси — находились водитель и 15 пассажиров, из которых 6 школьников из города Иваново Брестской области, которые в сопровождении педагога направлялись в пионерский лагерь.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног о расследовании обстоятельств аварии слушайте на радио Sputnik Беларусь.