На предприятии ОАО «Нафтан» ночью 11 января произошел пожар.

По данным МЧС , инцидент произошел около трех ночи.

Когда спасатели приехали на место, они установили, что горит колонна К201 технологической установки «Висбрекинг-термокрекинг», пожар произошел при проведении пусконаладочных работ. Возгорание было оперативно потушено.

Информации о пострадавших нет. Завод работает в обычном режиме. Причина возгорания устанавливается.