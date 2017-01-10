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Ночью горел «Нафтан»
На предприятии ОАО «Нафтан» ночью 11 января произошел пожар.
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Когда спасатели приехали на место, они установили, что горит колонна К201 технологической установки «Висбрекинг-термокрекинг», пожар произошел при проведении пусконаладочных работ. Возгорание было оперативно потушено.
Информации о пострадавших нет. Завод работает в обычном режиме. Причина возгорания устанавливается.
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На предприятии ОАО «Нафтан» ночью 11 января произошел пожар.
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