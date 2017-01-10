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Ночью горел «Нафтан»

11.01.2017 12:08 — Разное | БДГ  
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На предприятии ОАО «Нафтан» ночью 11 января произошел пожар.

По данным МЧС, инцидент произошел около трех ночи.

Когда спасатели приехали на место, они установили, что горит колонна К201 технологической установки «Висбрекинг-термокрекинг», пожар произошел при проведении пусконаладочных работ. Возгорание было оперативно потушено.

Информации о пострадавших нет. Завод работает в обычном режиме. Причина возгорания устанавливается.

 
 
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На предприятии ОАО «Нафтан» ночью 11 января произошел пожар.

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