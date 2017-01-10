﻿ Кадры переворота МАЗа с песком на МКАД попали в интернет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кадры переворота МАЗа с песком на МКАД попали в интернет

11.01.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Судя по видео, которое было опубликовано на YouTube-канале, у грузовика лопнуло заднее колесо, после чего МАЗ опрокинулся на бок.

Кадры переворота МАЗа с песком на МКАД попали в интернет
© Фото: ГАИ Минского района
Лобовое ДТП в Минском районе: погибла женщина, водитель в больнице

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на 56-м километре внешнего кольца со стороны улицы Гинтовта по направлению к Логойскому тракту в результате аварии было временно затруднено движение автомобилей — опрокинувшийся МАЗ занял три полосы.

Водитель грузового автомобиля не пострадал, он выбрался из машины самостоятельно.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне днем грузовой автомобиль, перевозивший песок, опрокинулся на внешнем кольце МКАД. Кадры аварии попали в объектив видеорегистратора легкового автомобиля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: независимая Беларусь - не по душе многим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика