Судя по видео, которое было опубликовано на YouTube-канале, у грузовика лопнуло заднее колесо, после чего МАЗ опрокинулся на бок.



© Фото: ГАИ Минского района Лобовое ДТП в Минском районе: погибла женщина, водитель в больнице

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на 56-м километре внешнего кольца со стороны улицы Гинтовта по направлению к Логойскому тракту в результате аварии было временно затруднено движение автомобилей — опрокинувшийся МАЗ занял три полосы.

Водитель грузового автомобиля не пострадал, он выбрался из машины самостоятельно.