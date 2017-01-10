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Кадры переворота МАЗа с песком на МКАД попали в интернет
11.01.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Судя по видео, которое было опубликовано на YouTube-канале, у грузовика лопнуло заднее колесо, после чего МАЗ опрокинулся на бок.
© Фото: ГАИ Минского района
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на 56-м километре внешнего кольца со стороны улицы Гинтовта по направлению к Логойскому тракту в результате аварии было временно затруднено движение автомобилей — опрокинувшийся МАЗ занял три полосы.
Водитель грузового автомобиля не пострадал, он выбрался из машины самостоятельно.
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Накануне днем грузовой автомобиль, перевозивший песок, опрокинулся на внешнем кольце МКАД. Кадры аварии попали в объектив видеорегистратора легкового автомобиля.
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