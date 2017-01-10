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В минской многоэтажке почти неделю не было отопления из-за засора в бойлере

11.01.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
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В доме № 16/5 по улице Могилевской в Минске почти неделю не было отопления. Температура в квартирах еле-еле доходила до 10 градусов. В ЖЭУ объяснили, что сломался бойлер, который грел дом. Жильцам пришлось спать в нескольких кофтах и спасаться обогревателями.


— Отопления у нас нет с 6 января, батареи еле теплые. Когда на улице было минус 25, в квартирах было 10 градусов! В ЖЭУ нам ничего внятного не говорят: то ли бойлер у них сломался, то ли еще какая-то авария, — рассказывает жилец дома Игорь. — Мы уже хотим писать письмо мэру, ведь это безобразие. Мы спим и ходим по квартире в нескольких теплых кофтах, греемся обогревателем. Но если сломался бойлер, почему его нельзя было заменить до морозов, до зимы?


В ЖЭУ говорят, что проблема была в бойлере, но его уже прочистили и отопление в дом дали. Скоро батареи прогреются и в квартирах снова будет тепло.

— Отопление в доме уже работает как надо, все починили буквально сегодня ночью. Проблема была в засоре бойлера, который греет дом. Этого предусмотреть нельзя, поэтому и случилось то, что случилось. Бойлер пришлось разбирать, мыть все пластины химической водой. Несколько дней в батареях действительно была низкая температура, потому что бойлер не дотягивал ее до квартир. Теперь его запустили, он будет работать в прежнем режиме, и температура в квартирах поднимется, — рассказал директор ЖЭУ № 1 Андрей Ковшик.

 
Теги: Минск
 
 
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Жильцам пришлось спать в нескольких кофтах и не выключать обогреватели.

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