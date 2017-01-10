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Лукашенко: независимая Беларусь - не по душе многим
11.01.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь
"Ныне живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков — создали первое в истории независимое белорусское государство. И сегодня наша общая задача — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас", — сказал президент, которого цитирует
Лукашенко отметил, что достаточно большое количество людей в мире неодобрительно относятся к независимости Беларуси, которую страна получила в начале 1990-х годов, и до сих пор находятся те, кто пытается представить белорусов "людьми без роду и племени".
"Появление таких голосов совсем не случайно. Независимая Беларусь, живущая своим умом и трудом, не по душе многим. Призвание настоящего творца противостоять любой лжи, любой фальши и лицемерию", — добавил Лукашенко.
Речь президента Беларуси на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Общая задача нации — сберечь независимость страны, заявил президент Беларуси на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", наград деятелям культуры и...
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