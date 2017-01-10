Церемония вручения премий "За духовное возрождение" и спецпремий Президента состоялась во вторник в Минске. Во время вручения высоких наград Александр Лукашенко выступил с традиционной речью, в которой подчеркнул, что сила духа и единство — именно те основы, без которых не выжить в современном мире.

"Ныне живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков — создали первое в истории независимое белорусское государство. И сегодня наша общая задача — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас", — сказал президент, которого цитирует телеканал ОНТ .

Лукашенко отметил, что достаточно большое количество людей в мире неодобрительно относятся к независимости Беларуси, которую страна получила в начале 1990-х годов, и до сих пор находятся те, кто пытается представить белорусов "людьми без роду и племени".

"Появление таких голосов совсем не случайно. Независимая Беларусь, живущая своим умом и трудом, не по душе многим. Призвание настоящего творца противостоять любой лжи, любой фальши и лицемерию", — добавил Лукашенко.

Речь президента Беларуси на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" слушайте на радио Sputnik Беларусь.