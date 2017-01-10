|
Разыгрываем пригласительный билет на спектакль "Боинг - Боинг" в Гродно
AFISHA.TUT.BY совместно с
Как получить пригласительный билет? Все предельно просто: необходимо прислать ответ на наш вопрос на e-mail konkurs.region@tutby.com. Правила просты: кто первый пришлет правильный ответ, тот и победил. С победителем редакция AFISHA.TUT.BY свяжется и подскажет, как можно забрать свой приз.
«Боинг-Боинг» — легенда французского театра прошлого века. Образец комедии положений. Пьеса вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60 странах мира. «Боинг-Боинг» — комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY разыгрывает пригласительный билет на новогоднее представление и спектакль "Боинг - Боинг", который состоится 15 января в драматическом театре Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии