﻿ Разыгрываем пригласительный билет на спектакль "Боинг - Боинг" в Гродно. 21.by
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Разыгрываем пригласительный билет на спектакль "Боинг - Боинг" в Гродно

11.01.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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AFISHA.TUT.BY совместно с Драмтеатром Гродно приглашает всех на просмотр спектакля «Боинг-Боинг» режиссера Геннадия Мушперта 15 января, а также предоставляет возможность выиграть пригласительный билет на 2 персоны.


Как получить пригласительный билет? Все предельно просто: необходимо прислать ответ на наш вопрос на e-mail konkurs.region@tutby.com. Правила просты: кто первый пришлет правильный ответ, тот и победил. С победителем редакция AFISHA.TUT.BY свяжется и подскажет, как можно забрать свой приз.

«Боинг-Боинг» — легенда французского театра прошлого века. Образец комедии положений. Пьеса вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60 странах мира. «Боинг-Боинг» — комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

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Теги: Гродно
 
 
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AFISHA.TUT.BY разыгрывает пригласительный билет на новогоднее представление и спектакль "Боинг - Боинг", который состоится 15 января в драматическом театре Гродно.

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