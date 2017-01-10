AFISHA.TUT.BY совместно с Драмтеатром Гродно приглашает всех на просмотр спектакля « Боинг-Боинг » режиссера Геннадия Мушперта 15 января, а также предоставляет возможность выиграть пригласительный билет на 2 персоны.





Как получить пригласительный билет? Все предельно просто: необходимо прислать ответ на наш вопрос на e-mail konkurs.region@tutby.com. Правила просты: кто первый пришлет правильный ответ, тот и победил. С победителем редакция AFISHA.TUT.BY свяжется и подскажет, как можно забрать свой приз.

«Боинг-Боинг» — легенда французского театра прошлого века. Образец комедии положений. Пьеса вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60 странах мира. «Боинг-Боинг» — комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

