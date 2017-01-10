﻿ В 2017 году минчане будут возмещать 75% расходов на воду. 21.by
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В 2017 году минчане будут возмещать 75% расходов на воду

11.01.2017 12:37 — Разное | Tut.by  
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Прогнозируемый уровень возмещения населением Минска затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в 2017 году достигнет 75%, сообщила 11 января на пресс-конференции заместитель директора по экономике и финансам УП «Минскводоканал» Инесса Ксендзова, сообщает БЕЛТА.


«Что касается процента возмещения населением услуг водоснабжения и водоотведения, то за 2016 год этот показатель превысил 50%, — сказала Инесса Ксендзова. — Можно ожидать, что в 2017 году он достигнет 75% в соответствии с заданием правительства».

Согласно постановлению Совета Министров, тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения, субсидируемые государством, увеличились в Минске с 1 января примерно на 90%. Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на эти услуги, не изменились.

 
Теги: Минск
 
 
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За 2016 год этот показатель превысил 50%.

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