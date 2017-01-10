Один человек погиб и еще один получил травмы в ДТП, которое произошло 10 января, около 18.15, вблизи деревни Озерцо Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





«51-летний водитель Citroen двигался по трассе в направлении Минска и, по предварительной информации, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter», — сказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель Citroen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, а его 51-летняя жена от полученных травм умерла на месте происшествия.

Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).







