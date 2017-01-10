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Под Минском Citroen столкнулся со встречным Mercedes: водитель в больнице, его жена погибла

11.01.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще один получил травмы в ДТП, которое произошло 10 января, около 18.15, вблизи деревни Озерцо Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


«51-летний водитель Citroen двигался по трассе в направлении Минска и, по предварительной информации, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter», — сказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель Citroen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, а его 51-летняя жена от полученных травм умерла на месте происшествия.

Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).



 
Теги: Минск
 
 
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Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь.

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