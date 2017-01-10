В Беларуси продолжает работать каждый четвертый пенсионер. В 2016 году количество тех, кто продолжает трудиться после выхода на заслуженный отдых, снова выросло. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты.

Всего в стране сейчас 2 миллиона 619,3 тысячи человек являются пенсионерами. На 1 января 2017 года продолжали трудовую деятельность 665,8 тысячи человек, или 25,4% (год назад было 651,2 тысячи, или 25,1%). Кстати, в 2013 году доля работающих среди пенсионеров была 23,8%.

Традиционно работающих пенсионерок больше, чем пенсионеров: 451,5 тысячи женщин и 214,2 тысячи мужчин.

Как работают белорусские пенсионеры возрастная группа мужчины, тысячи человек женщины, тысячи человек до 55 лет 27,5 52,1 55−59 лет 32,8 218,7 60−64 года 96,5 111,7 65−69 лет 42,4 52,3 70−79 лет 12,4 15,1 80−89 лет 599 человек 492 человек старше 90 лет 12 человек 10 человек

В прошлом году неоднократно появлялись слухи , что работающим пенсионерам могут урезать пенсии. В Минтруда снова подчеркнули, что этот вопрос сейчас не рассматривается.