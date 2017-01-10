В Беларуси продолжает работать каждый четвертый пенсионер. В 2016 году количество тех, кто продолжает трудиться после выхода на заслуженный отдых, снова выросло. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты.
Всего в стране сейчас 2 миллиона 619,3 тысячи человек являются пенсионерами. На 1 января 2017 года продолжали трудовую деятельность 665,8 тысячи человек, или 25,4% (год назад было 651,2 тысячи, или 25,1%). Кстати, в 2013 году доля работающих среди пенсионеров была 23,8%.
Традиционно работающих пенсионерок больше, чем пенсионеров: 451,5 тысячи женщин и 214,2 тысячи мужчин.
Как работают белорусские пенсионеры
возрастная группа
мужчины,
тысячи человек
женщины,
тысячи человек
до 55 лет
27,5
52,1
55−59 лет
32,8
218,7
60−64 года
96,5
111,7
65−69 лет
42,4
52,3
70−79 лет
12,4
15,1
80−89 лет
599 человек
492 человек
старше 90 лет
12 человек
10 человек
В прошлом году неоднократно появлялись слухи, что работающим пенсионерам могут урезать пенсии. В Минтруда снова подчеркнули, что этот вопрос сейчас не рассматривается.
Комментарии