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За год работающих пенсионеров стало почти на 15 тысяч больше

11.01.2017 12:33 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси продолжает работать каждый четвертый пенсионер. В 2016 году количество тех, кто продолжает трудиться после выхода на заслуженный отдых, снова выросло. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты.

Всего в стране сейчас 2 миллиона 619,3 тысячи человек являются пенсионерами. На 1 января 2017 года продолжали трудовую деятельность 665,8 тысячи человек, или 25,4% (год назад было 651,2 тысячи, или 25,1%). Кстати, в 2013 году доля работающих среди пенсионеров была 23,8%.

Традиционно работающих пенсионерок больше, чем пенсионеров: 451,5 тысячи женщин и 214,2 тысячи мужчин.

Как работают белорусские пенсионеры
возрастная группа

мужчины,

тысячи человек

женщины,

тысячи человек
до 55 лет 27,5 52,1
55−59 лет 32,8 218,7
60−64 года 96,5 111,7
65−69 лет 42,4 52,3
70−79 лет 12,4 15,1
80−89 лет 599 человек 492 человек
старше 90 лет 12 человек 10 человек

В прошлом году неоднократно появлялись слухи, что работающим пенсионерам могут урезать пенсии. В Минтруда снова подчеркнули, что этот вопрос сейчас не рассматривается.

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При этом в стране 22 человека продолжаются трудиться после достижения 90-летнего возраста.

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