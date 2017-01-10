В 2016-м году превышение общего по стране предложения иностранной валюты над спросом на нее составило более $2-х млрд. Это первое плюсовое сальдо с 2005-го года и исторически рекордное значение чистой продажи. «Создателем» ее выступил сектор физических лиц: население Беларуси сильно сократило покупку валюту, но увеличило ее продажу, чему способствовало, как ни странно, падение реальных доходов граждан.

Также немного улучшилась ситуация в секторе субъектов хозяйствования – резидентов: там чистый спрос на валюту в 2016-м году сократился, несмотря на «нефтяные санкции» России, которые привели к потере Беларуси нескольких сот миллионов долларов.

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Субъектами хозяйствования - резидентами, нерезидентами и физическими лицами Беларуси было продано иностранной валюты в 2016-м году, в общей сложности, на сумму $24,43 млрд, что на 5,5% (на $1,42 млрд) меньше, чем в 2015-м.

Снижение предложения валюты длится 3-й год, и сегодняшний объем - это уровень 2010-го года. Максимум был в 2013-м. Основная причина падения объемов – сокращение экспортной выручки из-за падения долларовых цен, особенно на нефтепродукты.

Кроме того, “нефтяные санкции” России в отношении Беларуси за газовый долг, которые вылились в снижение поставок нефти в 2016-м году на 4,7 млн т, повлекли за собой сокращение экспорта нефтепродуктов, примерно, на $1,4 млрд. То есть, если бы не урезание Россией поставок нефти, и экспорт нефтепродуктов остался, хотя бы, на прошлогоднем уровне, общий экспорт 2016-го в долларовом исчислении вообще не снизился бы с 2015-го.

Но падение спроса на иностранную валюту в 2016-м оказалось еще большим: в отчетном году куплено инвалюты на всех сегментах валютного рынка на $20,88 млрд, на 14,4% (на $3,51 млрд) меньше, чем в прошлом.

И здесь тоже снижение объемов идет 3-й год, начиная с 2014-го. Но если объемы продажи валюты в 2016-м меньше, чем в рекордном 2013-м, на 31%, то покупки – на 43%. То есть спрос на валюту снизился в абсолютных величинах больше, чем предложение валюты – в сравнении и с прошлым годом, и еще больше - с предыдущими годами.

Падение объема покупки валюты также объясняется, в первую очередь, снижением цен на импорт (нефть, газ, металлы и прочее сырье), но, кроме этого, спрос на валюту упал из-за номинального сокращения доходов населения в долларовом эквиваленте, а с этим – уменьшения спроса на потребительский импорт и чисто на валюту, ранее приобретаемую в целях накопления сбережений, что традиционно в Беларуси осуществляется в долларах и евро.

Указанное выше сокращение Россией поставок нефти в Беларусь на 4,7 млн т в 2016-м году – это снижение импорта на $1 млрд, но это лишь 1/3 в общей сумме снижения импорта в денежном (долларовом) выражении.

Большее сокращение покупки иностранной валюты, нежели ее продажи, привели к улучшению сальдо валютного рынка: в 2016-м году предложение валюты превысило спрос на нее на $2,14 млрд. Это не только первое за 11 лет, после 2005-го, появление «плюса» (чистой продажи), но и исторически рекордное его значение за календарный год.

2016-й начался с минусового сальдо валютного рынка (чистой покупки валюты) в январе, но затем, ежемесячно, продажа валюты превышала ее покупку, и плюсовое сальдо (в формате “за период с начала года”) пошло наращиваться, превысив в августе лучшее на то время значение 2012-го года.

Даже декабрьский “минус” (в декабре 2016-го зафиксирована 2-я в этом году чистая покупка валюты объемом $116 млн) не изменил кардинально значительный плюсовой годовой итог.

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Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в 2016-м году продали иностранной валюты на $16,14 млрд. Этот сектор валютного рынка создал 66,1% предложения валюты в отчетном году, в прошлом году – 73,6%.

По сравнению с 2015-м, продажа валюты снизилась на $1,82 млрд, или на 10,1%, из-за падения долларовых цен экспорта с прошлого года (средние за год экспортные цены на нефтепродукты и на калийные удобрения упали на 25%), а также из-за уменьшения продажи за рубеж нефтепродуктов вследствие вышеуказанного сокращения поставок нефти из России.

Рекордный объем продажи валюты субъектами хозяйствования – резидентами был в 2012-м, когда в 1-й половине того года существовали особые схемы экспорта нефтепродуктов, по которым была возможность их реэкспорта из России, что и позволило сильно нарастить объемы продаж и, соответственно, валютной выручки.

Покупка же иностранной валюты субъектами хозяйствования – резидентами снизилась в 2016-м году еще больше: на $2 млрд (на 10,9%), до $16,35 млрд. Этот объем – самый низкий за 9 лет, а максимальный был в далеком уже 2008-м, когда были максимальные цены на нефть и природный газ для Беларуси.

Из последних лет наибольший экспорт в долларовом выражении был в 2014-м, после чего начал снижение вместе с падением цен нефтяных котировок, что, соответственно, снизило требуемый объем валюты для ее покупки.

Доля этого сектора в общем сумме купленной в отчетном году иностранной валюты - 70,3%, в 2015-м было 75,3%. В 2008-м - 82,7%, рекордная.

Сальдо покупки/продажи иностранной валюты в секторе валютного рынка субъектов хозяйствования - резидентов в 2016-м году - минусовое: спрос на валюту превысил ее предложение на $0,21 млрд, но это лучший результат за 3 года.

Резкое же улучшение сальдо после огромных “минсов” 2008-2010 годов, когда чистая покупка валюты отчественными субъектами экономики исчислялась миллиардами долларов в год, произошло в 2011-м с началом действия Соглашения между Беларуси и России, по которому российская нефть поставляется в Беларусь по внутрироссийской цене, которая на тот момент была вдвое ниже мировой, а также в результате сильнейшей девальвации Br-рубля в том году.

После окончательной продажи Белтрансгаза Газпрому в ноябре того же 2011-го года и природный газ пошел в Беларусь по сниженной цене, что также дало валютную экономию, тем самым снизив спрос на инвалюту.

Лучшее годовое сальдо в этом секторе было более чем 10 лет назад, и тоже связано с ценами на нефть и природный газ для Беларуси, которые тогда заметно были ниже мировых. Но затем Россия начала ежегодно их повышать, из-за чего возникали «нефтяные», «газовые» и иные «войны» между Беларусью и Россией, следствием повышения цен на основное сырье стало ухудшение сальдо валютного рынка субъектов экономики, а венцом всего этого – кризис 2011-го года.

Также в 2012-м году была зафиксирована значительная чистая продажа валюты в этом секторе, которая возникла благодаря вышеуказанной схеме экспорта нефтепродуктов, когда они вывозились за рубеж под видом растворителей и смазочных материалов, при этом не надо было уплачивать пошлину в российский бюджет, как это было обязательно при продаже за границу именно нефтепродуктов, выработанных из российской нефти. С прекращением действия ухудшилось и сальдо валютного рынка субъектов хозяйствования – резидентов.

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Объем сектора валютного рынка физических лиц с каждым годом возрастал вместе с увеличением доходов населения в $-эквиваленте и суммы валютных сбережений граждан, и достиг максимума в 2014-м, когда физлицами Беларуси было продано за год иностранной валюты на $9,57 млрд, что составляло 29,2% от общей по стране.

При этом, даже в последующем, с падением доходов как номинальных в $-эквиваленте, так и реальных, с учетом роста цен, и, соответственно, сокращением оборота валюты в этом секторе, значение его даже выросло: доля валютного рынка физических лиц в продаже валюты в 2016-м достигла 31,2%.

Объем проданной населением наличной и безналичной валюты составил в 2016-м году $7,62 млрд. что больше, чем в 2015-м, на $0,32 млрд (на 4,4%), в отличие от субъектов экономики, где предложение валюты сократилось на 5,5%.

Росту предложения валюты со стороны физических лиц способствовало падение реальных доходов, вследствие чего для сохранения привычного объема потребления и уровня жизни населению пришлось продавать валюту из «заначек» - из наличных инвалютных сбережений и из валютных вкладов в банках (последние сократились за год на $700 млн).

Спрос же на иностранную валюту со стороны физических лиц в 2016-м году сократился, и очень значительно - на $1,35 млрд (-23,9%), до $4,31 млрд. Здесь также оказало непосредственное влияние падение доходов - и номинальных в $-эквиваленте и реальных, когда после походов магазин в конце месяца не остается достаточно средств для откладывания в «заначку», как это было возможным несколько лет назад.

Максимальный объем покупки валюты физическими лицами был в 2013-м году. В 2014-м также был значительный спрос, но, особенно, в декабре, когда население Беларуси на волне валютной паники скупило иностранной валюты за месяц на $1,53 млрд – исторически рекордное месячное значение.

В 2016-м чистая покупка валюты населением была только в январе, а затем ежемесячно, 11 месяцев кряду, предложение валюты в этом секторе превышало спрос на нее, а девальвационные ожидания практически исчезли.

В итоге, население Беларуси в 2016-м продало иностранной валюты больше, чем купило, на $1,89 млрд (это исторически рекордное его значение), тем самым сформировав общее по стране плюсовое сальдо валютного рынка ($2,14 млрд). В большинстве предыдущих лет физические лица были, наоборот «созидателями» общего отрицательного сальдо.