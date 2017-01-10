Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский рассказал радио Sputnik Беларусь о готовности пограничных служб к возможному притоку иностранных граждан после вступления в силу указа президента №8 .



© Sputnik / Виктор Толочко Указ о безвизовом режиме въезда в Беларусь официально опубликован

"При въезде на территорию Беларуси иностранные граждане, подпадающие под действие указа , обязаны предъявить документы, дающие право на пересечение границы, заполнить миграционную карту, а также иметь договор обязательного медицинского страхования", — сообщил официальный представитель ГПК.

Антон Бычковский развеял опасения российской стороны о попадании на территорию России нежелательных лиц из других стран, поскольку безвизовый въезд в Беларусь вовсе не означает отсутствие контроля.

"Проверка иностранцев в пунктах пропуска такая же серьезная, как и при выдаче визы. И Национальный аэропорт в этом смысле не исключение. Наши автоматизированные системы пограничного контроля позволяют проводить проверку по всем необходимым базам данных", — уточнил представитель ГПК.

По словам Антона Бычковского, Госпогранкомитетом будут приниматься все необходимые меры по усилению смен пограничных нарядов в пункте пропуска "Национальный аэропорт Минск".

Полную версию беседы с официальным представителем Госпогранкомитета Антоном Бычковским о готовности к притоку иностранцев слушайте на радио Sputnik Беларусь.