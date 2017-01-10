﻿ ГПК: безвизовый въезд в Беларусь не означает отсутствие контроля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГПК: безвизовый въезд в Беларусь не означает отсутствие контроля

11.01.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский рассказал радио Sputnik Беларусь о готовности пограничных служб к возможному притоку иностранных граждан после вступления в силу указа президента №8.

ГПК: безвизовый въезд в Беларусь не означает отсутствие контроля
© Sputnik / Виктор Толочко
Указ о безвизовом режиме въезда в Беларусь официально опубликован

"При въезде на территорию Беларуси иностранные граждане, подпадающие под действие указа, обязаны предъявить документы, дающие право на пересечение границы, заполнить миграционную карту, а также иметь договор обязательного медицинского страхования", — сообщил официальный представитель ГПК.

Антон Бычковский развеял опасения российской стороны о попадании на территорию России нежелательных лиц из других стран, поскольку безвизовый въезд в Беларусь вовсе не означает отсутствие контроля.

"Проверка иностранцев в пунктах пропуска такая же серьезная, как и при выдаче визы. И Национальный аэропорт в этом смысле не исключение. Наши автоматизированные системы пограничного контроля позволяют проводить проверку по всем необходимым базам данных", — уточнил представитель ГПК.

По словам Антона Бычковского, Госпогранкомитетом будут приниматься все необходимые меры по усилению смен пограничных нарядов в пункте пропуска "Национальный аэропорт Минск".

Полную версию беседы с официальным представителем Госпогранкомитета Антоном Бычковским о готовности к притоку иностранцев слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После введения безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 государств российской стороне не стоит опасаться притока нежелательных лиц на свою территорию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Разыгрываем пригласительный билет на спектакль "Боинг - Боинг" в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика