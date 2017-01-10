|
ГПК: безвизовый въезд в Беларусь не означает отсутствие контроля
11.01.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский рассказал радио Sputnik Беларусь о готовности пограничных служб к возможному притоку иностранных граждан после вступления в силу
© Sputnik / Виктор Толочко
"При въезде на территорию Беларуси иностранные
Антон Бычковский развеял опасения российской стороны о попадании на территорию России нежелательных лиц из других стран, поскольку безвизовый въезд в Беларусь вовсе не означает отсутствие контроля.
"Проверка иностранцев в пунктах пропуска такая же серьезная, как и при выдаче визы. И Национальный аэропорт в этом смысле не исключение. Наши автоматизированные системы пограничного контроля позволяют проводить проверку по всем необходимым базам данных", — уточнил представитель ГПК.
По словам Антона Бычковского, Госпогранкомитетом будут приниматься все необходимые меры по усилению смен пограничных нарядов в пункте пропуска "Национальный аэропорт Минск".
Полную версию беседы с официальным представителем Госпогранкомитета Антоном Бычковским о готовности к притоку иностранцев слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После введения безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 государств российской стороне не стоит опасаться притока нежелательных лиц на свою территорию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии