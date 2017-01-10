На REALTY.TUT.BY проходит конкурс «Дом моей семьи». Ждем от вас рассказы о том, как восстанавливали родительский дом или строили дом для своей семьи. На голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Дмитрий из деревни Мирославка:

— Были времена, когда наша семья покоряла просторы «синеокой» с палатками. В какой-то момент решили, что пора бы уже вить родовое гнездо. Оно должно быть в тихом и живописном месте, подальше от городской суеты. Рядом лес, озеро или река. Важным фактором была и цена. Объездили почти всю Минскую область. На то, чтобы найти «свою» землю, потратили 2 года.

Дачные кооперативы отметались сразу. Не хотелось слышать через забор: «Люд, а Люд! Ты чеснок пикировала?» после трудового дня. До сих пор обидно слышать вопрос: «Ну что, как дача?» «Не дача, — отвечаю я, — а ранчо!».



Старый дом. Вид со двора. Так все начиналось.

На тихое место под красивым названием Мирославка, в Березинском районе, набрели случайно, когда отдыхали в тех краях в 99-ом. Продавался большой, просторный дом. Места в нем хватало на всех. В семье, кроме папы Димы и мамы Люды, две девочки — Анастасия (20 лет) и Татьяна (13 лет). А еще мопс по кличке Цезарь. Прошло полгода, прежде чем мы решились на покупку. Смущало расстояние: от нашего дома в Минске до «ранчо» ровно 110 километров. В цене с владельцами сошлись тоже не сразу, но торг, как говорится, был уместен. Тогда мы отдали за участок с домом около 9800 рублей (5000). На майские праздники в 2010 году заехали в первый раз.



Старый дом. Вид с улицы.

Открыли дверь и вошли. Горница



Казалось, будто хозяева уехали в город и вот-вот вернуться, так внутри все было чисто и аккуратно. Сначала мы планировали лишь косметический ремонт, но позже приняли решение о полной реконструкции дома с возведением пристройки.

Первым делом своими руками соорудили «объект № 1» с буквами «М» и «Ж». Потом снесли ветхие сараи, привели в порядок участок. Закончился 2010-й. Взялись за стройку гаража с навесом для дров, чтобы было где хранить инвентарь и инструменты. Так ушли 2011-й год и почти 3950 рублей (2000 «условных»).



Гараж имеет вход со двора, что очень удобно. В сезон здесь все под рукой. А на зиму мы перевозим инструменты в Минск.

В 2012 году мы, наконец, принялись за сам дом. Я имею некоторое отношение к строительству, поэтому план работ набросал сам. В 15-ти метрах от нашего оказался дом, в котором никто не жил. Туда мы и переехали. Тогда думали, что управимся за полгода, но, в итоге, прожили «по соседству» почти 3 года.

Согласовать проект реконструкции в сельсовете и райисполкоме оказалось делом не быстрым, учитывая их удаленность от Минска. Спасибо архитектору Нине Ильиновой за помощь.



Первым делом нашли работников, местных ребят, на заливку фундамента и демонтаж огромной печи. Внутри разобрали все: полы, перегородки, веранду. Казалось, конца этому не будет. Начав в мае, строители с трудом, но справились только к августу: были залиты фундамент, стяжка пола по утеплителю, фундамент под печь. Позже я сам утеплял и штукатурил фундамент.



Заливка фундамента. Он утеплен с двух сторон. Самый нижний венец убрали, заменив газосиликатным блоком. На фото видны валуны, они пригодились в альпийских горках.



Внутренний демонтаж. Весь кирпич засыпали песком, утрамбовали и, утеплив пенопластом, залили стяжку пола.

Все лето шли поиски печника. Понимая, что печь — это сердце дома, мы не могли ошибиться в выборе специалиста. Ведь «неправильная» кладка — это просто катастрофа и дыра в семейном бюджете. Требования к очагу были жесткие: камин, варочная поверхность с духовкой, лежанка, «грубка» для обогрева. И на все это — один дымоход. Помогло «сарафанное радио». Я познакомился с Юрием, печником в 3-м поколении, настоящим мастером своего дела. На проект конструкции и инженерный расчет ушел один день. Потом Юра с помощником и подсобником работали две недели без выходных. Сделанная из кирпича немецкой линии Минского завода стройматериалов, печь выглядела как невеста под венцом.



Работа сделана — печь готова! Пока без лака.

Печь под лаком. Камин быстро греет гостиную комнату.

Варочная поверхность и духовка. Отсюда же топится и лежанка.

Работа и материалы с доставкой тогда стоили как новый Volkswagen Polo. Мы пользуемся печью уже 2 года и понимаем, что деньги потрачены не зря. Дальше начались внутренняя отделка дома и строительство пристройки. На это ушло еще 2 года. Пристройку из газосиликата возводили с торца дома. В ней уже есть мансарда для младшей дочки. Под полом залили приямок, в который будет установлен насос и автоматика для водоснабжения дома из колодца. Со временем на первом этаже разместятся прихожая, бойлер и санузел с душем.



Пристройка с мансардным этажом.

В ходе реконструкции пришлось заменить часть нижнего венца с северной стороны. Остальной сруб был в хорошем состоянии. Снаружи утеплили дом каменной ватой, слоем ветрозащитной пленки и обшивкой из деревянного блок-хауса. Кровлю покрыли шифером и покрасили. На пристройке уложили гибкую черепицу. Окна ПВХ со временем будут заламинированы в коричневый цвет. Пристройку утеплим попозже. За работу и материалы отдали около 6850 рублей (3500).



Дом почти готов.

Во внутренней отделке решили комбинировать вагонку и гипсокартон. Так спальня полностью обшита гипсокартоном. По верху нанесена декоративная штукатурка. Потолки во всем доме декорированы вагонкой. Как и стены в гостиной. В зоне кухни поклеили стеклообои и покрасили их матовой краской. В каминной применили имитацию бруса. Мы постарались уйти от натурального цвета вагонки, затонировав все комнаты в теплых тонах.



Гостиная.



Спальня.

На внутреннюю отделку и материалы ушло порядка 3950 рублей (2000). Расчеты за труд, как говорят на стройке, делали «таджикским методом»: полтора рубля за час. За бетонные работы доплачивал. В среднем, за выходные набегало 25 рублей.

У нас есть талисман — это монета 3 копейки, отчеканена в 1908 году. Я нашел ее в отверстии одного из бревен под старой обшивкой. Кстати, теперь она в рамке под стеклом будет украшать каминную комнату. Тогда я заинтересоваться историей дома и обратился к старожилу — плотнику деду Якову, которому уже 87 лет. По его рассказам наш дом перевезли в 1936 году с еврейской мельницы. Ну, а сколько он простоял на самой мельнице, можно только догадываться.

Возле «ранчо» рос клен в три обхвата. Корни поднимали фундамент, а само дерево нависало над домом. Резать его пришлось с автовышки, потому что длины обычной бензопилы не хватало. Когда ствол упал, случилось маленькое землетрясение. Теперь исполин превратился в дрова для печи.



Основной объем работ был cделан своими руками. Но и помощники всегда находились. Например, Аркадий — мастер из соседней деревни. Отдельное спасибо хочется сказать Дмитрию Васильевичу, которого в деревне называют Митяем. Жене по огороду помогает Анна Ивановна — колоритная и примечательная личность.



Дмитрий Васильевич и Анна Ивановна.

Параллельно со стройкой в порядок приводили и участок. 25 соток давали простор для творчества. Весь старый сад пришлось выкорчевать и заложить новый. Фруктовые деревья, ягодники — все у нас есть. Определили место под огород. Не возить же из города картошку, лук и зелень. Клубника радует детвору, а огурцов и помидоров у нас теперь более чем достаточно. Хватает даже для друзей.

Для газона необходимо было «поднять целину». Для этого нанимали МТЗ 80 с плугами и дисками. Потом утрамбовывали вручную и с помощью бочки. Я взбирался на нее сверху и, балансируя, катал по земле. Половину участка засеяли травой. Поначалу ухаживать за ней было проблематично. Митяй махал триммером каждые две недели. Потом друг подарил нам самоходную газонокосилку. С ней теперь управляется младшая дочь.

От улицы поставили забор из досок, по периметру натянули сетку-рабицу. Из уголка сварили каркас для летнего душа, обтянули от ветра ПВХ пленкой.

Вокруг колодца сделали сруб с крышей. Это придало усадьбе изюминку и неповторимость. Людмила посадила много цветов. Огромные валуны пригодились в ландшафтном дизайне. В планах — выкопать пруд.



Колодец. Из него «Ручеек» качает воду для полива огорода и для душа.

Организовали место для летних посиделок под зонтиком рядом с мангалом, на котором я готовлю шурпу и узбекский плов из баранины.

Многое сделано за эти годы, а сколько еще предстоит! В пристройке надо закончить ремонт. Уже залит фундамент под баню и хозяйственный блок 5.5 на 8.5 метров. Сейчас собираем средства на продолжение. В задумках — просторная беседка с летней кухней. Ждут реставрации аутентичные вещи: прялки, старый сундук, шкаф. История места, которое мы выбрали для жизни, будет пронизывать нашу усадьбу предметами быта, местными легендами и обычаями. Мы полны сил, а самое главное, желания сделать свое родовое гнездо уютным местом для всей нашей семьи, друзей и близких.

Наличие цели — половина успеха, стремление ее реализовать — вторая половина, а все остальное приложится.

Желаем всем читателям обрести свои цели и реализовать их!

Комментирует Екатерина Кабышева, начальник отдела маркетинга компании «Стальная линия»:

— Спасибо за ваш подробный рассказ, мы будто побывали в вашем живописном уголке и окунулись в теплую атмосферу вашего дома.

Отметим основательность и продуманность, с которыми вы подходите к строительству.

Вам удалось не только сохранить историческое наследие дома, но и найти ему функциональное применение в современной жизни.

Печь — своеобразный символ вашей рачительности. Она не только выполняет ряд важных функций, но и стала ярким дизайнерским акцентом в интерьере.

Это настроение уюта поддержат и те исторические вещи, которые вы сберегли и планируете использовать в интерьере.

Немаловажную роль в создании домашнего уюта играет и входная дверь. Судя по проекту дома, входная дверь выходит сразу на улицу, а холодный тамбур не оборудован.

При таких условиях эксплуатации в холодное время года стальная дверь может промерзать либо на ее поверхности может образовываться конденсат.

Также на фото видно, что входная дверь не защищена козырьком — это значительно сократит ее срок службы.

Оптимальным вариантом в вашем случае является установка «теплой» непромерзающей двери из оцинкованной стали — серия «Север».

Она гармонично впишется в дизайн дома, т.к. можно подобрать цвет покрытия, идентичный отделке основной части дома. В дверь можно установить окно, которое добавит света в прихожую.

В новогодние праздники желаем, чтобы история вашей семьи пополнилась новыми приятными событиями, а планы по дальнейшему благоустройству вашего родового гнезда воплотились в жизнь.

Все рассказы конкурса «Дом моей семьи»

Партнер конкурса:

Беларуская кампанiя з багатай гicторыяй. На працягу 20 год мы ствараем уваходныя дзверы для дома i кватэры. Сёння нас ведаюць у 14 краiнах свету. Мы не проста кантралюем высокую якасць нашых дзвярэй, а з душой ставiмся да кожнага этапу вытворчасцi.