На ликвидации ЧП в доме, расположенном возле Московского шоссе, трудились 250 сотрудников МЧС РФ и 70 единиц техники. По информации спасателей, в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Из дома эвакуированы жильцы, в том числе дети.

Согласно предварительным данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже шестиэтажки, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры — в результате пожар охватил помещения со второго по пятый этажи. Перекрытия между этажами обрушились.