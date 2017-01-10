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Взрыв газа в жилом доме в Саратове: кадры инцидента
11.01.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь
На ликвидации ЧП в доме, расположенном возле Московского шоссе, трудились 250 сотрудников МЧС РФ и 70 единиц техники. По информации спасателей, в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Из дома эвакуированы жильцы, в том числе дети.
Согласно предварительным данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже шестиэтажки, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры — в результате пожар охватил помещения со второго по пятый этажи. Перекрытия между этажами обрушились.
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После взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в российском Саратове из окон квартир повалил густой дым. Смотрите кадры происшествия.
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