Сегодня в Париже матчем с вывеской для футбольных гурманов Франция — Бразилия стартует мужской чемпионат мира по гандболу. В числе участников первенства планеты четвертый раз в своей истории будет и сборная Беларуси.

Матч открытия ЧМ-2017 пройдет в Париже на площадке «АккорОтельАрены», вмещающей 15 700 зрителей, и начнется в 22.45 по минскому времени. Этот поединок будет единственным в стартовый день турнира.



«АккорОтельАрена». Фото: francehandball2017.com

12 января чемпионат мира - 2017 продолжится пятью матчами в группах «А» и «В»: Россия — Япония (19.45), Норвегия — Польша (22.45), Словения — Ангола (16.00), Македония — Тунис (19.45), Испания — Исландия (22.45).

Группа «С», куда определена белорусская сборная, проведет матчи групповой стадии в Руане — том самом городе, где на костре сожгли знаменитую французскую героиню Жанну д`Арк. Поединки чемпионата мира в этой группе начинаются 13 января и пройдут на паркете спорткомплекса Kindarena с трибунами на 5600 зрителей. На возведенной в 2012 году арене проводятся также соревнования по теннису, баскетболу, волейболу и бадминтону.



Kindarena. Фото: francehandball2017.com

Соперниками белорусов станут команды Германии (чемпион Европы — 2016), Хорватии (бронзовый призер ЧЕ-2016), Венгрии, Чили и Саудовской Аравии.

Особенно важными для белорусов окажутся первый и второй матчи (с чилийцами и саудитами), от исхода которых наверняка во многом будет зависеть выход из группы.

Календарь матчей в группе «С»:

13 января

Беларусь — Чили (16.00)

Германия — Венгрия (19.45)

Хорватия — Саудовская Аравия (22.45)

14 января

Венгрия — Хорватия (22.45)

15 января

Чили — Германия (19.45)

Саудовская Аравия — Беларусь (22.45)

16 января

Венгрия — Чили (19.45)

Хорватия — Беларусь (22.45).

17 января

Германия — Саудовская Аравия (19.45)

18 января

Саудовская Аравия — Венгрия (16.00)

Беларусь — Германия (19.45)

Хорватия — Чили (22.45)

20 января

Чили — Саудовская Аравия (16.00)

Германия — Хорватия (19.45)

Беларусь — Венгрия (22.45).

Составы остальных групп предварительного этапа ЧМ-2017:

«А» (Нант) — Франция, Польша, Россия, Бразилия, Япония, Норвегия

«В» (Мец) — Испания, Словения, Македония, Исландия, Тунис, Ангола

«D» (Париж) — Катар, Дания, Швеция, Египет, Бахрейн, Аргентина.

В 1/8 финала выйдут по 4 команды из каждой предварительной группы. Пары 1/8 финала будут сформированы по следующей схеме: А1 — В4, А2 — В3, А3 — B2, А4 — В1, C1 — D4, C2 — D3, C3 — D2, C4 — D1, матчи пройдут 21−22 января. Затем спор за медали продолжится в четвертьфинале (24 января), полуфинале (26−27 января) и матчах за бронзу (28 января) и золото (29 января).

Команды, занявшие 5−6-е места в предварительных группах, разыграют в Бресте 17−24-е итоговые позиции и сразятся за Президентский кубок (21−23 января).

Матчи плей-офф пройдут в Лилле, Альбервилле, Монпелье и Париже.

Матчи за бронзу (28 января) и золото (29 января) состоятся в Париже на площадке «АккорОтельАрены», вмещающей 15 700 зрителей.

Как сообщает официальный сайт БФГ, главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в окончательную заявку на ЧМ-2017 включил 16 гандболистов:

Вратари: Иван Мацкевич (1991, Стяуа, Румыния), Вячеслав Солдатенко (1994, СКА-Минск);

Правые крайние: Максим Баранов (1988, Одорхей, Румыния), Денис Рутенко (1986, БГК им. Мешкова);

Правые полусредние: Олег Астрашапкин (1992, Чурго, Венгрия), Сергей Шилович (1986, БГК им. Мешкова);

Разыгрывающие: Борис Пуховский (1987, Мотор, Украина), Александр Подшивалов (1996, СКА-Минск), Вадим Гайдученко (1995, СКА-Минск).

Левые крайние: Иван Бровко (1981, СКА-Минск), Андрей Юринок (1996, БГК им. Мешкова) Титов Александр (1986, Риихимяки, Финляндия);

Левые полусредние: Владислав Кулеш (1996), Алексей Шинкель (1994, оба СКА-Минск);

Линейные: Вячеслав Шумак (1988, БГК им. Мешкова), Артем Королек (1996, Сэн-Рафаэль, Франция).

Из состава, 6 и 7 января выступавшего в выездных спаррингах с россиянами в Москве (26:31) и Новогорске (22:27), выведены Никита Вайлупов, Артур Карвацкий и Вячеслав Бохан. В то же время в заявку добавлены Иван Бровко и Максим Баранов.

Главная звезда белорусского гандбола суверенного периода Сергей Рутенко хотя в декабре и отложил завершение игровой карьеры , не сможет помочь сборной на предстоящем чемпионате мира. Он не был включен в предварительную заявку национальной команды. «Список 28» был отправлен в ИГФ за два дня до появления катарского варианта продолжения карьеры Сергея Рутенко, и дополнить ростер новыми игроками уже было невозможно.

Но в то же время заявке Рутенко-старшего на предстоящие в мае и июне матчи отбора к чемпионату Европы против поляков, сербов и румын никаких формальных препятствий нет.

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов так прокомментировал выбор состава на чемпионат мира:

— После проведенных сборов, турниров и тестов мы определились с составом игроков. С нашей точки зрения, состав сбалансирован. Мы доверяем этому составу команды. Гандболисты могут играть на разных позициях, заменяя друг друга.

Сегодня сборная Беларуси прибывает в Руан, где будет проводить матчи группового этапа. На 12 января запланирована первая тренировка.

Прежде сборная Беларуси трижды пробивалась на чемпионаты мира:

ЧМ-1995 — 9-е место

ЧМ-2013 — 15-е место

ЧМ-2015 — 18-е место.

С приходом к рулю сборной Беларуси Юрия Швецова национальная дружина пробилась уже на пятый кряду топ-турнир (с учетом ЧЕ-2014 и ЧЕ-2016).