﻿ Взрыв газа в жилом доме в Саратове: кадры инцидента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Взрыв газа в жилом доме в Саратове: кадры инцидента

11.01.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

На ликвидации ЧП в доме, расположенном возле Московского шоссе, трудились 250 сотрудников МЧС РФ и 70 единиц техники. По информации спасателей, в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших — 37-летний мужчина — находится в критическом состоянии, он получил ожоги 90% поверхности тела и госпитализирован в региональный центр комбустиологии,

Взрыв газа в жилом доме в Саратове: кадры инцидента
© flickr.com/ Kate Brady
Отопительный котел взорвался в доме в Любани

Эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. По уточненным данным областного Минздрава, пострадали 11 человек, из них семеро госпитализированы, в том числе двое детей. В санатории "Сокол" в Ленинском районе (Саратова) организовано место временного размещения жильцов дома, где произошел взрыв.

Согласно предварительным данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже шестиэтажки, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры — в результате пожар охватил помещения со второго по пятый этажи. Перекрытия между этажами обрушились.

Специальная организация будет обследовать дом на предмет его дальнейшей пригодности к эксплуатации.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в российском Саратове из окон квартир повалил густой дым. Смотрите кадры происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гродно "жигули" после лобового столкновения буквально разорвало на части: водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика