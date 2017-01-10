На ликвидации ЧП в доме, расположенном возле Московского шоссе, трудились 250 сотрудников МЧС РФ и 70 единиц техники. По информации спасателей, в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших — 37-летний мужчина — находится в критическом состоянии, он получил ожоги 90% поверхности тела и госпитализирован в региональный центр комбустиологии,

Эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. По уточненным данным областного Минздрава, пострадали 11 человек, из них семеро госпитализированы, в том числе двое детей. В санатории "Сокол" в Ленинском районе (Саратова) организовано место временного размещения жильцов дома, где произошел взрыв.

Согласно предварительным данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже шестиэтажки, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры — в результате пожар охватил помещения со второго по пятый этажи. Перекрытия между этажами обрушились.

Специальная организация будет обследовать дом на предмет его дальнейшей пригодности к эксплуатации.