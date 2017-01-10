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Услуги водоснабжения минчане будут возмещать на 75%

11.01.2017 14:21 — Разное | БДГ  
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Процент возмещения минчанами услуг водоканала в 2017 году достигнет 75%.

Об этом сообщила 11 января на пресс-конференции в Минске заместитель директора по экономике и финансам УП «Минскводоканал» Инесса Ксендзова, передает БЕЛТА.

Она также отметила, что в 2016 году это возмещение составляло 50%, а в следующем – можно ожидать повышение данного показателя до 75%. Такая ситуация, по словам Ксендзовой, соответствует требованиям правительства.

Согласно постановлению Совета Министров, тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения, субсидируемые государством, увеличились в Минске с 1 января примерно на 90%.

«Вода плюс канализация составляют 8 рублей 84,1 копейки, экономически обоснованный тариф пока не увеличивается и составляет 11 рублей 40,5 копеек», – заявила Ксендзова.

По субсидируемому тарифу население оплачивает расход воды из расчета 140 литров в сутки. К расходу свыше этого норматива применяются более высокие экономически обоснованные тарифы.

 
Теги: Минск
 
 
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Процент возмещения минчанами услуг водоканала в 2017 году достигнет 75%.

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