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Лосось подорожает из-за самого резкого за последние 25 лет сокращения популяции рыбы

11.01.2017 14:45 — Разное | Tut.by  
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В ближайшее время цены красную рыбу могут вырасти из-за самого резкого за последние 25 лет сокращения популяции лосося, пишет Financial Times. Ожидается, что лосось подорожает и в белорусских магазинах.


Фото: pixabay.com

Снижение популяции связано с массовым заболеванием рыбы в разных частях света. В первой половине 2016 года рыбные хозяйства в Чили (основной конкурент норвежскому лососю) пострадали от токсичных водорослей и цены достигли 30-летниего максимума — 61,64 норвежской кроны за килограмм ($ 7,15), о чем уже писал FINANCE.TUT.BY.

В Норвегии и Шотландии рыба пострадала от эпидемии морских вшей. В результате, производство лосося сократилось сократилось на 8,7% — до 2,1 миллиона тонн. Это, по словам экспертов, приведет к тому, что магазины и рестораны будут вынуждены либо поднять цены, либо уменьшить размер порций, либо же заменять лосось на другие виды рыбы, например, треску или форель.

— Лосось — это биржевой товар. Этой рыбой торговую на бирже, поэтому цена регулируется спросом и предложением. Спрос постоянно растет и он изначально выше, чем предложение. Каждую неделю мы получаем новую цену от поставщиков, - рассказывает Галина Кульманович, бренд-менеджер белорусской компании John Dory, которая занимается импортом и продажей охлажденной рыбы и морепродуктов. - Перед новым годом цены подскочила на 15%.

Ожидается, что в новом году лосось в Беларуси подорожает — цена килограмма превысит 50 рублей (филе). Сейчас филе охлажденного лосося стоит 49,9 рублей за килограмм, а цельная тушка — 34,9 рубля. Однако такого мгновенного и разительного повышения цен почти в два раза, как в начале 2016 года, не предвидится. В John Dory говорят, что в январе 2016 года килограмм филе продавался за 30,9 рублей за килограмм.

На мировом рынке килограмм тушки лосося сейчас стоит 74 норвежские кроны ($8.6 или около 17 рублей за килограмм).

По прогнозам ресурса Fishpool, который отслеживает цену на рыбу, январская цена — это пик и в течение 2017 года цена будет медленно ползти вниз.

По данным норвежского совета по морепродуктам, спрос на лосося в мире за прошлый год вырос на 25%. С 2002 года потребление лосося увеличилось в среднем на 12%. Для того, чтобы удовлетворить спрос и при этом цены оставались стабильными, производство данной рыбы должно увеличиваться на 200 тысяч тонн ежегодно.

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