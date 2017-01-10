|
Власти ждут роста туристопотока на 20%
Отмена виз, по прогнозу Министерства спорта и туризма, приведет к росту туристопотока на 20%.
Как заявил заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич на брифинге «Введение пятидневного безвизового режима для иностранцев в Беларуси» в пресс-центре
В качестве доказательства того, что введение пятидневного
При этом в Минспорта уверены, что рост туристопотока сложится в основном за счет индивидуальных путешественников. Поэтому в ведомстве намерены активизировать работу по улучшению качества обслуживания и развития инфраструктуры по всей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмена виз, по прогнозу Министерства спорта и туризма, приведет к росту туристопотока на 20%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии