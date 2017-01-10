﻿ Власти ждут роста туристопотока на 20%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Власти ждут роста туристопотока на 20%

11.01.2017 15:25 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Отмена виз, по прогнозу Министерства спорта и туризма, приведет к росту туристопотока на 20%.

Как заявил заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич на брифинге «Введение пятидневного безвизового режима для иностранцев в Беларуси» в пресс-центре БЕЛТА, рост посещений Беларуси ожидается со стороны туристов из государство Европы, Северной Америки, Персидского залива. 

В качестве доказательства того, что введение пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств мира принесет стране новых туристов, в Минспорта приводят пример с отменой виз для граждан Израиля и Турции: количество въездов граждан второй выросло в полтора раза, граждан Израиля - в два.

При этом в Минспорта уверены, что рост туристопотока сложится в основном за счет индивидуальных путешественников. Поэтому в ведомстве намерены активизировать работу по улучшению качества обслуживания и развития инфраструктуры по всей стране.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмена виз, по прогнозу Министерства спорта и туризма, приведет к росту туристопотока на 20%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые мощные смартфоны года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика