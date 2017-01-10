Отмена виз, по прогнозу Министерства спорта и туризма, приведет к росту туристопотока на 20%.

Как заявил заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич на брифинге «Введение пятидневного безвизового режима для иностранцев в Беларуси» в пресс-центре БЕЛТА , рост посещений Беларуси ожидается со стороны туристов из государство Европы, Северной Америки, Персидского залива.

В качестве доказательства того, что введение пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств мира принесет стране новых туристов, в Минспорта приводят пример с отменой виз для граждан Израиля и Турции: количество въездов граждан второй выросло в полтора раза, граждан Израиля - в два.

При этом в Минспорта уверены, что рост туристопотока сложится в основном за счет индивидуальных путешественников. Поэтому в ведомстве намерены активизировать работу по улучшению качества обслуживания и развития инфраструктуры по всей стране.