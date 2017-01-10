МИНСК, 11 янв — Sputnik. Персонал Белорусской АЭС и работники подрядных организаций, участвующих в ее строительстве, подлежит проверке органами госбезопасности.



© Sputnik/ Василий Семашко Иностранцам- работникам БелАЭС можно иметь счета в заграничных банках

Соответствующее положение закреплено в указе президента Беларуси №515, который в среду опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Органами государственной безопасности Республики Беларусь проводятся проверочные мероприятия в отношении иностранных работников, а также иностранных граждан, претендующих на занятие должностей (…) (связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей — Sputnik), и работников организаций, участвующих в сооружении Белорусской атомной электростанции, на предмет выявления сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — говорится в документе.

Проводить проверку можно будет с письменного согласия иностранного работника, который претендует на такие должности.

Если гражданин выражает несогласие с такой проверкой, либо в ходе ее станут известны сведения о том, что проверяемый может нанести вред национальной безопасности страны, это будет являться основанием для отказа гражданину в назначении на должность. На этих основаниях иностранного работника также можно будет уволить.

Если речь идет о работниках подрядных организаций, это будет случить поводом отказать ему в допуске на площадку строительства БелАЭС. Таким работникам также запретят работать на станции в течение всего гарантийного срока ее эксплуатации.

Указом на подрядчиков налагается обязанность представлять РУП "Белорусская атомная электростанция" данные о работниках, необходимые для проведения в отношении их проверочных мероприятий.

Этим же указом иностранным специалистам разрешается иметь счета в иностранных банках, а иностранным подрядным организациям предоставлялось право привлекать в Беларусь иностранную рабочую силу.