﻿ СК ищет пострадавших от рук насильников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СК ищет пострадавших от рук насильников

11.01.2017 15:48 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет разыскивает потерпевших от рук двух преступников: в Минской и Витебской областях двое мужчин опаивали девушек напитками с подмешенным снотворным, насиловали и грабили.

Как сообщается на сайте СК, главное следственное управление центрального аппарата расследует уголовное дело об убийстве в 2012 году несовершеннолетней девушки. Подозреваемыми по делу проходят двое жителей Полоцка и Новополоцка. В рамках расследования дела следственные органы получили информацию о том, что мужчины могут быть причастны к совершению серии преступлений.

Все преступления совершались по одной схеме: мужчины заводили знакомство с девушками в интернете или на улицах, потом предлагали продолжить знакомство. Девушек угощали алкогольными или безалкогольными напитками, в которые было подмешано снотворное. После того, как жертва становилась беспомощной, мужчины насиловали их и грабили.

СК сообщает, что преступления такого плана происходили в Полоцке, Новополоцке и Минской области на протяжении 2008-2017 годов, и просит всех, кто имеет какую-либо информацию об этом, звонить по телефонам: 8(017) 389-50-02, 389-52-95, 8(0212) 60-86-82, 8(029) 699-01-49, 8(029) 711-35-82.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет разыскивает потерпевших от рук двух преступников: в Минской и Витебской областях двое мужчин опаивали девушек напитками с подмешенным...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Иностранный персонал БелАЭС будут проверять органы госбезопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика