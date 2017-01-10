Следственный комитет разыскивает потерпевших от рук двух преступников: в Минской и Витебской областях двое мужчин опаивали девушек напитками с подмешенным снотворным, насиловали и грабили.

Как сообщается на сайте СК, главное следственное управление центрального аппарата расследует уголовное дело об убийстве в 2012 году несовершеннолетней девушки. Подозреваемыми по делу проходят двое жителей Полоцка и Новополоцка. В рамках расследования дела следственные органы получили информацию о том, что мужчины могут быть причастны к совершению серии преступлений.

Все преступления совершались по одной схеме: мужчины заводили знакомство с девушками в интернете или на улицах, потом предлагали продолжить знакомство. Девушек угощали алкогольными или безалкогольными напитками, в которые было подмешано снотворное. После того, как жертва становилась беспомощной, мужчины насиловали их и грабили.

СК сообщает, что преступления такого плана происходили в Полоцке, Новополоцке и Минской области на протяжении 2008-2017 годов, и просит всех, кто имеет какую-либо информацию об этом, звонить по телефонам: 8(017) 389-50-02, 389-52-95, 8(0212) 60-86-82, 8(029) 699-01-49, 8(029) 711-35-82.