Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью телеканалу Polsat, что у МИД Польши есть возможность впервые провести переговоры со странами Сан-Эскобар и Белиз. Только страны под названием «Сан-Эскобар» не существует. Об этом рассказывает « Медуза »

Позже представитель Министерства Йоанна Вайда объяснила заявление Ващиковского: «Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду переговоры с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис».

Однако пользователи твиттера уже успели создать аккаунт «Демократической республики Сан-Эскобар» и начать дипотношения с виртуальным государством Силенд .

#SanEscobar State Council introduces a visa-free regime with Poland, and a visa requirement for @SealandGov citizens, starting Jan 15th. — San Escobar (@rpdsanescobar) 10 января 2017 г.

«Государственный совет Сан-Эскобара вводит безвизовый режим с Польшей и визы для подданных Княжества Силэнд с 15 января»

И придумать валюту несуществующему государству.

Некоторые задумываются о каникулах в Сан-Эскобаре.

Также пользователи шутят о причастности наркобарона Пабло Эскобара к возникновению несуществующей республики.

Little-known fact: bilateral meetings in #SanEscobar regularly go on for 48 and sometimes even 72 hours straight pic.twitter.com/upSKuXzSkt — Exen (@Exen) 10 января 2017 г.

«Мало, кто знает, что переговоры в Сан-Эскобаре иногда продолжаются 48 часов подряд, а иногда и все 72 часа»

«Редкий кадр: [бывший] президент [Польши] Лех Валенса с Пабло Эскобаром»

Об оговорке Ващиковского высказался и бывший вице-премьер Польши Томаш Семоняк.

Min.Waszczykowski spotykając się z przedstawicielami państw, które nie istnieją, znacznie mniej niż zwykle szkodzi Polsce. #SanEscobar — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 10 января 2017 г.

«Министр Ващиковский, встречаясь с представителями стран, которых не существует, намного меньше гадит Польше, чем обычно»