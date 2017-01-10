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В Twitter появился аккаунт несуществующей страны, куда собрался польский министр

11.01.2017 15:47 — Разное | Tut.by  
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью телеканалу Polsat, что у МИД Польши есть возможность впервые провести переговоры со странами Сан-Эскобар и Белиз. Только страны под названием «Сан-Эскобар» не существует. Об этом рассказывает «Медуза»

Позже представитель Министерства Йоанна Вайда объяснила заявление Ващиковского: «Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду переговоры с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис».

Однако пользователи твиттера уже успели создать аккаунт «Демократической республики Сан-Эскобар» и начать дипотношения с виртуальным государством Силенд.

«Государственный совет Сан-Эскобара вводит безвизовый режим с Польшей и визы для подданных Княжества Силэнд с 15 января»

И придумать валюту несуществующему государству.

Некоторые задумываются о каникулах в Сан-Эскобаре.

Также пользователи шутят о причастности наркобарона Пабло Эскобара к возникновению несуществующей республики.

«Мало, кто знает, что переговоры в Сан-Эскобаре иногда продолжаются 48 часов подряд, а иногда и все 72 часа»

«Редкий кадр: [бывший] президент [Польши] Лех Валенса с Пабло Эскобаром»

Об оговорке Ващиковского высказался и бывший вице-премьер Польши Томаш Семоняк.

«Министр Ващиковский, встречаясь с представителями стран, которых не существует, намного меньше гадит Польше, чем обычно»

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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью телеканалу Polsat, что у МИД Польши есть возможность впервые провести переговоры со странами...

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