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В Twitter появился аккаунт несуществующей страны, куда собрался польский министр
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
Позже представитель Министерства Йоанна Вайда
Однако пользователи твиттера уже успели создать аккаунт «Демократической республики Сан-Эскобар» и начать дипотношения с виртуальным государством
«Государственный совет Сан-Эскобара вводит безвизовый режим с Польшей и визы для подданных Княжества Силэнд с 15 января»
И придумать валюту несуществующему государству.
Некоторые задумываются о каникулах в Сан-Эскобаре.
Также пользователи шутят о причастности наркобарона Пабло Эскобара к возникновению несуществующей республики.
«Мало, кто знает, что переговоры в Сан-Эскобаре иногда продолжаются 48 часов подряд, а иногда и все 72 часа»
«Редкий кадр: [бывший] президент [Польши] Лех Валенса с Пабло Эскобаром»
Об оговорке Ващиковского высказался и бывший вице-премьер Польши Томаш Семоняк.
«Министр Ващиковский, встречаясь с представителями стран, которых не существует, намного меньше гадит Польше, чем обычно»
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью телеканалу Polsat, что у МИД Польши есть возможность впервые провести переговоры со странами...
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