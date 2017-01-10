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Территорию 2-й больницы, отданную арабскому наследному принцу, начали готовить к сносу
О том, что участок на месте 2-й больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» на Купалы отдадут арабскому инвестору, стало
Напомним, 20 декабря 2016 года Мингорисполком
Для того, чтобы освободить площадку (около 6 Га), инвестору придется снести не только бывшее здание больницы, но и НВЦ «БелЭкспо». На данный момент огорожена лишь территория самой больницы. Вчера там только закончили сварку забора. На «схеме движения по стройплощадке» уже обозначено место, где будет стоять бытовой городок.
Территория больницы, которая пять лет пустовала, теперь выглядит оживленной — там ходят рабочие, ездят машины. По всему видно, что процесс сноса уже запущен.
— Да, уже полным ходом готовимся к сносу, но конкретно к нему еще не приступили. Где паспорт объекта? Да повесили его на вон том ограждении, со стороны улицы Я. Купалы, так кто-то взял и краской замазал, — рассказал один из рабочих.
О том, что темпы строительства будут интенсивными, в конце декабря говорил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец: «Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и, думаю, что в начале следующего года начнем освобождать эту площадку. С учетом того, что они умеют строить быстро, качественно, интересно, очень скоро там появится объект».
Строить многофункциональный комплекс будет известный госзастройщик — ОАО «Минскпромстрой». Он также строил такие крупные объекты как ТЦ «Столица», спортивный комплекс"Минск-Арена" и «Чижовка-Арена».
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Процедура сноса должна занять не более десяти месяцев.
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