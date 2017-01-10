О том, что участок на месте 2-й больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» на Купалы отдадут арабскому инвестору, стало известно еще в декабре 2016 года. Тогда же был озвучен и приблизительный срок сноса старых корпусов больницы — начало января 2017 года. На днях процесс был запущен.





Напомним, 20 декабря 2016 года Мингорисполком заключил инвестиционный договор с арабской компанией Kopaonik Property Investment, которая готова вложить в проект порядка 250 миллионов долларов и построить на месте 2-й больницы многофункциональный комплекс.

Kopaonik Property Investment входит в инвестиционный фонд Royal Group, президентом которого является шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян. Название компании Kopaonik Property Investment созвучно с популярным горным курортом в Сербии. В 2013 году наследный принц Абу-Даби купил отель Jugobankа в Копаонике. С тех пор Royal Group активно реализует девелоперские проекты в Сербии.

Для того, чтобы освободить площадку (около 6 Га), инвестору придется снести не только бывшее здание больницы, но и НВЦ «БелЭкспо». На данный момент огорожена лишь территория самой больницы. Вчера там только закончили сварку забора. На «схеме движения по стройплощадке» уже обозначено место, где будет стоять бытовой городок.





Территория больницы, которая пять лет пустовала, теперь выглядит оживленной — там ходят рабочие, ездят машины. По всему видно, что процесс сноса уже запущен.

— Да, уже полным ходом готовимся к сносу, но конкретно к нему еще не приступили. Где паспорт объекта? Да повесили его на вон том ограждении, со стороны улицы Я. Купалы, так кто-то взял и краской замазал, — рассказал один из рабочих.





О том, что темпы строительства будут интенсивными, в конце декабря говорил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец: «Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и, думаю, что в начале следующего года начнем освобождать эту площадку. С учетом того, что они умеют строить быстро, качественно, интересно, очень скоро там появится объект».





Строить многофункциональный комплекс будет известный госзастройщик — ОАО «Минскпромстрой». Он также строил такие крупные объекты как ТЦ «Столица», спортивный комплекс"Минск-Арена" и «Чижовка-Арена».