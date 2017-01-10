



Представители Республиканской и Демократической партий США разработали проект закона, еще сильнее ограничивающего инвестиции в российскую нефтегазовую отрасль. Ограничения также должны коснуться финансовой сферы.

Конгресс США рассмотрит проект закона о расширении и ужесточении антироссийских санкций. Инициаторами законопроекта выступили сразу десять сенаторов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Среди разработчиков числятся авторитетные представители как Демократической, так и Республиканской партии, в том числе бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн и соперник Дональда Трампа на праймериз 2016 года Марко Рубио, пишет РБК.

В статье WSJ подчеркивается, что закон «О противодействии враждебным действиям России» (под ними разработчики понимают якобы имевшие место атаки российских хакеров на серверы Демократической партии, поддержку режима Башара Асада в Сирии, включение в состав России Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины) должен существенно ограничить возможности для сотрудничества американского бизнеса с российскими компаниями. Предполагается также ограничить участие американских банков в размещении российских государственных облигаций.

«Мы подверглись атаке со стороны России. Теперь нет времени для споров, нельзя вести бизнес как обычно», - заявил WSJ один из авторов законопроекта демократ Бен Кардин, представляющий в сенате США Мэриленд.

Марко Рубио также объяснил свое участие в разработке новых санкций недружественной позицией России.

«Владимир Путин не друг Америки, он понимает только силу, а не слабость в виде односторонних уступок. Об этом важно помнить тогда, когда в должность вступает новый президент. Я продолжу работать в нашей двухпартийной коалиции, чтобы оказывать давление на Путина и его нечистоплотный режим, до тех пор пока Россия не изменит свое поведение», - говорится в заявлении Рубио.

Наиболее серьезные ограничения разработчики законопроекта намерены наложить на инвестиции в российскую нефтегазовую отрасль. Среди предлагаемых ими мер есть, в частности, запрет вкладывать более 20 млн долларов в проекты, связанные с освоением российскими компаниями нефтяных и газовых месторождений, а также инвестировать более 5 млн долларов в год в строительство и свыше 1 млн долларов в год в реконструкцию трубопроводов и развитие ядерной энергетики.

Одновременно с этим новые ограничения планируется ввести на любые транзакции с суверенным долгом России или российских госкомпаний - под санкции подпадут инвесторы из США и других стран, вложившие более 10 млн долларов в покупку приватизируемых российскими властями активов.

Отдельные санкции предусмотрены для лиц, которые, по мнению властей США, подрывают «кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов». Речь идет, в частности, о запретах на выдачу виз и заморозку активов, на оказание любых видов финансовой или технологической поддержки угрожающей кибербезопасности деятельности, а также на транзакции с российским оборонным сектором и спецслужбами (в том числе ФСБ и ГРУ).

Кроме того, закон предусматривает выделение 25 млн долларов на образовательные программы по кибербезопасности. Еще 100 млн долларов планируется направить на поддержку независимых русскоязычных СМИ, борьбу с «фальшивыми новостями» и так далее.

По словам сенатора Кардина, новый закон должен также существенно ограничить возможности президента США по снятию санкций, наложенных на Россию в связи с политикой, проводимой ею в отношении Украины. В случае принятия закона Дональд Трамп, который займет пост президента США 20 января 2017 года, сможет отменить ограничения, введенные во время президентства Барака Обамы, лишь доказав конгрессу «улучшение» поведения России на международной арене.

Кроме того, в законопроекте содержится норма, прямо запрещающая властям США любые действия, способные привести к признанию де-юре или де-факто суверенитета России над Крымом либо независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

Чтобы разработанный сенаторами закон вступил в силу, он должен быть принят конгрессом и одобрен президентом США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что «здравый смысл возобладает».

«Не хотелось бы гипотетически рассуждать. Пока речь идет о некоей законодательной инициативе известных сенаторов. Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает и все-таки удастся выйти из пике вот этой санкционной риторики», - пояснил Песков.