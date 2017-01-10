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Белорусские биатлонисты принимают участие в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!
Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге стартует сегодня с мужской эстафетной гонки.
Беларусь выставила на гонку следующую четверку: Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов, Владимир Чепелин.
Прошлую гонку наша команда не смогла закончить из-за отставания на круг, вызванного падением в начале дистанции Бочарникова, повредившего винтовку.
Главные фавориты заявили на гонку следующие составы:
Франция: С. Фуркад, Беатрикс, Фийон-Майе, М. Фуркад.
Россия: Волков, Шипулин, Елисеев, Бабиков.
Германия: Лессер, Долль, Пайффер, Шемпп.
Чехия: Моравец, Соукуп, Шлезингр, Крчмар.
Австрия: Месотич, Ляйтнер, Эберхард, Ландертингер.
Норвегия: Бьорндален, Кристиансен, Л`Абе-Лунд, Свендсен.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге стартует сегодня с мужской эстафетной гонки.
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