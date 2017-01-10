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Белорусские биатлонисты принимают участие в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!

11.01.2017 16:27 — Разное | Tut.by  
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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге стартует сегодня с мужской эстафетной гонки.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Беларусь выставила на гонку следующую четверку: Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов, Владимир Чепелин.

Прошлую гонку наша команда не смогла закончить из-за отставания на круг, вызванного падением в начале дистанции Бочарникова, повредившего винтовку.

Главные фавориты заявили на гонку следующие составы:

Франция: С. Фуркад, Беатрикс, Фийон-Майе, М. Фуркад.

Россия: Волков, Шипулин, Елисеев, Бабиков.

Германия: Лессер, Долль, Пайффер, Шемпп.

Чехия: Моравец, Соукуп, Шлезингр, Крчмар.

Австрия: Месотич, Ляйтнер, Эберхард, Ландертингер.

Норвегия: Бьорндален, Кристиансен, Л`Абе-Лунд, Свендсен.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге стартует сегодня с мужской эстафетной гонки.

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