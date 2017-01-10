



Тенденция притока рублевых вкладов в 2017 году сохранится. Этому будет способствовать политика Нацбанка, которая принесла свои результаты уже в минувшем году, заявил заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Виталий Крук.

"Тенденции на рынке депозитов изменились, и в лучшую сторону. Работа, которая проводится со стороны правительства и Нацбанка по регулированию процентных ставок и депозитного рынка, дает эффект. По прошлому году, наверное, вся банковская система ощутила не совсем большой, но отток по валютным депозитам, это и в нашем банке есть, но вместе с тем наблюдался приток вкладов в белорусских рублях. Тенденции этого года показывают, что он сохранится", - пояснил Виталий Крук.

При этом заместитель председателя правления банка отметил, что работа Нацбанка по введению института безотзывных и отзывных депозитов опять же дала положительный эффект.

"Сегодня в нашем банке порядка 60% депозитов - безотзывные. Если брать по рублевым - безотзывных более 60%, по валютным - чуть более 50%", - рассказал он.

Виталий Крук обратил внимание, что изменения ставки рефинансирования влияет не только на депозитный рынок, пишет БЕЛТА.

"Снижаются и ставки по кредитам: пусть не так быстро, но ставки за прошлый год снизились. И в этом году они будут еще снижаться", - подчеркнул он.

Были опасения, что из-за снижения ставки рефинансирования и, соответственно, ставок по депозитам люди перестанут нести деньги в банки, признал зампред Белагропромбанка.

"Но прошлый год показал, что опасения были напрасны. Население несет деньги, и тенденции первых десяти дней этого года показывают, что притоки рублевых депозитов не снижаются, а наоборот наращиваются", - сообщил он.