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В Могилеве отпразднуют День снега на слаломной трассе
День снега в Могилеве отпразднуют катанием на лыжах. Первенство по горнолыжному спорту пройдет на слаломной трассе около Печерского лесопарка 14 января, сообщили в горисполкоме.
Участвовать в соревнованиях могут все желающие. Их разделят на группы по возрасту. Все обязаны пользоваться инвентарем, отвечающим требованиям безопасности, обязательно — защитными шлемами, подчеркнули организаторы.
Спортсмены, занявшие пьедестал в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы. Также призами отметят самого юного и самого старшего участников соревнований.
Открытие соревнований — в 11.00. Участие бесплатное. Регистрация — на месте до начала старта.
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Посоревноваться могут все желающие горнолыжного спорта.
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