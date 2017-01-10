﻿ В Могилеве отпразднуют День снега на слаломной трассе. 21.by
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В Могилеве отпразднуют День снега на слаломной трассе

11.01.2017 16:57 — Разное | Tut.by  
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День снега в Могилеве отпразднуют катанием на лыжах. Первенство по горнолыжному спорту пройдет на слаломной трассе около Печерского лесопарка 14 января, сообщили в горисполкоме.


Фото с сайта odejda.kiev.ua

Участвовать в соревнованиях могут все желающие. Их разделят на группы по возрасту. Все обязаны пользоваться инвентарем, отвечающим требованиям безопасности, обязательно — защитными шлемами, подчеркнули организаторы.

Спортсмены, занявшие пьедестал в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы. Также призами отметят самого юного и самого старшего участников соревнований.

Открытие соревнований — в 11.00. Участие бесплатное. Регистрация — на месте до начала старта.

 
Теги: Могилев
 
 
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Посоревноваться могут все желающие горнолыжного спорта.

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