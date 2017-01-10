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На заре карьеры — будь то в банковском деле, юриспруденции, консалтинге или бухгалтерском учете — вы обнаружите, что все ваши коллеги не менее умны и трудолюбивы, чем вы, и поймете, что для профессионального успеха нужно что-то еще.

За сорок лет работы в банке я узнал, что решающим фактором для профессионального роста является эмоциональный интеллект (EQ). Без него вы, скорее всего, станете самым хорошо скрываемым секретом своей компании — сотрудником, которого никто не замечает, не ценит, не продвигает по службе, а часто и не удостаивает адекватного вознаграждения. Но развивать эмоциональный интеллект нужно как выпускнику вуза, лишь начинающему свой путь, так и видавшему виду ветерану.

Эмоциональный интеллект — это способность отслеживать собственные чувства и эмоции окружающих, понимать несхожесть между разными оттенками чувств и классифицировать их, а также руководствоваться этой информацией в мыслях и поведении. Согласно исследованию American Express 2013 года, коэффициент эмоционального интеллекта — один из самых точных способов предсказать эффективность работников и лучшее подспорье в лидерстве и профессиональном мастерстве. Как писал Дэниел Гоулман в Harvard Business Review в 1998 году, «без него человек может обладать лучшей в мире подготовкой, острым аналитическим умом и неистощимым запасом идей, но все равно из него не получится выдающегося лидера».

Сегодня эмоциональный интеллект значит еще больше, чем тогда. Глобальный бизнес требует более тесной межотраслевой коммуникации, а появление больших данных привело к тому, что клиенты больше ценят личный подход и целостность.

Чтобы повышать свой эмоциональный интеллект, прежде всего нужно знать, что это такое. EQ — это больше, чем харизма или черты характера. Он проявляется в адаптивности, умении работать в команде и эмпатии — и выражается через умение слушать, оставаться спокойным и стойким перед лицом трудностей, ценить коллег и помогать им, а также общаться и сопереживать клиентам. Я обнаружил, что в рабочем контексте речь идет о ваших отношениях:

• С самим собой (самосознание/адаптивность)

• С коллегами (сотрудничество/работа в команде)

• С клиентами (эмпатия)

Самосознание/адаптивность

Самосознание — способность отдавать себе отчет в своих сильных и слабых сторонах и осознавать свои эмоции и их влияние на мысли и поведение. Самосознание — критический компонент эмоционального интеллекта, поскольку именно оно помогает вам приспосабливаться к череде разных руководителей, коллег, клиентов, рабочих стилей и характеров, которые встретятся вам на протяжении вашей карьеры.

По мере того, как вы будете взбираться по корпоративной лестнице, вам также нужно будет приспосабливаться к разным ролям и обязанностям. То, что сделало вас хорошим профессором, не поможет быть прекрасным продюсером. Поэтому для достижения успеха вам нужно самосознание, гибкость и открытость к новым идеям, проектам и людям. Это поможет расширить знания и связи, и вы будете более подготовлены к будущим обязанностям — например, привлечению нового бизнеса.

Лучшее, что вы можете сделать в начале карьеры, — это поставить во главу угла адаптивность. Попросите своего менеджера и группу поддержки давать вам обратную связь: насколько вы понимаете самого себя и умеете приспосабливаться к переменам. Читайте книги, которые помогут вам повысить свое самосознание — например, «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги и «Мудрость толпы» Джеймса Шуровьески.

Навыки сотрудничества

В сфере профессиональных услуг исключительно важно умение найти общий язык с коллегами, поскольку львиная доля работы выполняется в команде. Эта отрасль становится все более коллегиальной, ведь теперь ваша команда разбросана по всему миру и по разным сферам деятельности, а само рабочее место становится все более виртуальным. Команды стали больше — они состоят из сотрудников разных функциональных подразделений и отраслей, которые пытаются решить все более сложные проблемы клиентов.

Сегодня, чтобы преуспеть в компании, оказывающей профессиональные услуги, вы должны уметь эффективно работать вместе с коллегами на благо всей команды. Оценка проделанной работы будет сосредоточена на вашем вкладе в успех команды и всей фирмы, а не на индивидуальном успехе. Я был свидетелем того, как людей наказывали за поведение в стиле «одинокого волка» — когда человек не был командным игроком в работе с клиентами и поиске необходимых решений. Членам одного коллектива следует ценить сильные стороны и точку зрения друг друга.

Вы можете улучшить свои навыки работы в команде, помогая своим коллегам (даже в тех проектах, к которым вы формально не приписаны), тщательно сглаживая конфликты и несогласия, расширяя свою сеть знакомств и стараясь не быть мелочным. Лучший показатель вашего умения сотрудничать — это то, насколько другие желают работать с вами вместе.

Эмпатия

Эмпатия — это искусство понимать чувства других людей: или благодаря похожему личному опыту, или в результате активных попыток поставить себя в их положение. Эмпатия позволяет вам строить доверительные отношения с клиентами — а это самая сложная и недооцененная часть работы в сфере профессиональных услуг.

Новички склонны считать, что главное в нашей работе — находить решения. Однако, несмотря на то что суть нашего бизнеса — решения, часто не их отсутствие мешает нам работать. Богатый опыт научил меня тому, что если клиент расскажет мне о своей проблеме, то мы всегда сможем дать ему разумный ответ. В действительности трудность заключается в том, чтобы побудить клиента поведать нам о своей проблеме.

Если некий клиент не позвал меня участвовать в обсуждении конкретной проблемы, то это случилось не потому, что он меня не знал или я не был способен ее решить. Все дело в том, что клиент не дал мне шанса попробовать. Возможно, ему не пришло в голову меня позвать или он не испытывал ко мне доверия, чтобы поделиться со мной своими мыслями. Ключ к получению заказа — клиент, который доверяет и любит вас достаточно для того, чтобы рассказать о своих заботах и тревогах.

Итак, как же выстраивать подобные доверительные отношения? Нужно сосредоточиться на слушании. В своей жизни я видел два типа слушателей: слушающих, чтобы ответить, и слушающих, чтобы слушать. Назовем первого «Энциклопедия», а второго — «Эмпат». Господин «Энциклопедия» слушает в ожидании удачного момента, чтобы перебить, и старается переплюнуть клиента в объеме знаний; он уходит со встречи гордый своими мудрыми советами. А эмпат слушает, чтобы понять суть проблемы, задает вопросы, чтобы «снять верхние слои» и добраться до сердцевины, и располагает клиента к себе, чтобы он поделился своими истинными тревогами. Эмпат уходит со встречи с конкретным заданием от клиента.

Как использовать EQ для продвижения по карьерной лестнице

Успех на ранних этапах карьеры зависит от понимания одной важной истины: вы попали в серьезную компанию благодаря мозгам и упорному труду, но теперь пришло время учиться у других и быть лучшим по части адаптивности, сотрудничества и слушания.

Поговорим о создании сети полезных контактов — ключевом навыке, который требует всех трех составляющих эмоционального интеллекта: самосознания, сотрудничества и эмпатии. Понимание самого себя поможет вам в поиске кандидатов и возможностей для нетворкинга, а также в адаптации своего подхода. Чувство товарищества побудит вас давать больше, чем брать, ведь выгода от полезных контактов приходит не сразу и требует терпения. А доверие и честность в группе поддержки помогут вам углубить связи со множеством людей, которым небезразличен ваш успех и благосостояние.

Сеть знакомств полезна на любом этапе карьеры, но молодым профессионалам особенно полезно найти «спонсоров», которые могут изменить траекторию их карьеры. Нетворкинг — лучшее подспорье в поиске новых возможностей и карьерном продвижении. Обилие знакомых — как множество лотерейных билетов. Они могут превратить вас из малознакомого новичка в известного специалиста с разнообразным портфолио, большой группой поддержки и замечательными возможностями.

Самые полезные советы, которые я получил на своем трудовом пути, исходили от знакомых из моей группы поддержки, а не от близких друзей. Поэтому не тяните с построением сети знакомств до того момента, когда вам что-нибудь понадобится. Думайте о будущем. Полезные знакомства стоит заводить загодя, чтобы они пригодились, когда будут нужны.

Нетворкинг — лишь один из примеров. Эмоциональный интеллект — один из ключевых навыков, который становится все важнее, поскольку центр тяжести смещается в сторону эмоциональной компетентности и «мягких» умений. Если вы сможете развить у себя эти черты (самосознание и адаптивность, плодотворное сотрудничество и эмпатию) в начале пути, вы будете выгодно отличаться от других новичков и станете успешным в карьере и в жизни.

Об авторе. Джеймс Рунд — автор книги UNEQUALED: Tips for Building a Successful Career Through Emotional Intelligence. Бывший вице-президент банка Morgan Stanley, проработал в нем больше 40 лет.

HBR