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Брестское "Динамо" представило новобранца из чемпионата Португалии

11.01.2017 17:26 — Разное | Tut.by  
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В минском офисе футбольного клуба «Динамо-Брест» прошла пресс-конференция, приуроченная к подписанию контракта с 23-летним полузащитником Чиди Осучукву. Соглашение заключено на три года.


Чиди Осучукву. Фото: dynamo-brest.by

Чиди Осучукву имеет двойное гражданство: нигерийское и португальское. В 2013 году перешел из нигерийского клуба «Долфинс» в португальскую «Брагу». В сезоне 2013−2014 провел один матч за основной состав. С 2014 по 2016 год играл в составе команды «Брага Б», за которую провел 99 матчей и забил 4 мяча. Участник юниорского (U20) чемпионата мира 2013 года. Всего за юниорскую сборную Нигерии провел 10 поединков, забил 2 мяча.

Новичок брестского «Динамо» прибыл в Минск в сопровождении своего агента, известного в прошлом футболиста Педру Мендеша, выступавшего ранее за такие клубы, как «Порту», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Глазго Рейнджерс», «Спортинг» и становившегося победителем Лиги чемпионов в 2004 году под руководством знаменитого Жозе Моуринью.


Новобранца брестчан доставил в Беларусь агент Педру Мендеш (в центре) — победитель Лиги чемпионов 2004 года. Фото: dynamo-brest.by

Нынче Педру Мендеш представляет интересы футболистов в качестве менеджера.

Комментарий спортивного директора ФК «Динамо-Брест» Сергея Ковальчука:

— Было изучено и просмотрено много информации относительно Чиди Осучукву. Как раз в тот момент, когда мы обратили на него внимание, он был переведен в основной состав ФК «Брага». Позже нам удалось его выкупить. Стилеобразующий футболист середины поля, который может играть на различных позициях. Это молодой игрок с европейским паспортом, имеющий опыт игры за молодежную сборную Нигерии. Главное, что интересы клуба и игрока совпали, и мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество. Решение о подписании контракта с игроком принималось совместно с тренерским штабом и руководством клуба.

Чиди Осучукву:

— Очень рад, что оказался в составе амбициозной команды, которая ставит перед собой самые смелые задачи. Теперь, являясь ее частью, мы будем вместе бороться за достижение этих целей.

Педру Мендеш:

— Доволен, что мой подопечный будет играть в клубе европейского уровня. Думаю, он будет полезен команде и получит ценный опыт.

На днях на просмотр в «Динамо-Брест» прибыл 25-летний французский голкипер Жереми Малерб. Ранее он числился во французских клубах «Гренобль», «Гап», «Реймс», а также выступал за бельгийский «Руселаре» (Д2).


Жереми Малерб. Фото: Алексей Комельков/ФК «Динамо-Брест»

10 января потенциальный новичок провел первую тренировку с командой

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В минском офисе футбольного клуба "Динамо-Брест" прошла пресс-конференция, приуроченная к подписанию контракта с 23-летним полузащитником Чиди Осучукву. Соглашение...

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