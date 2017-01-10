Легендарного музыканта, ставшего символом Беларуси, накануне дня его рождения ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев вспоминали вместе с солистом золотого состава "Песняров", заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем.

Известный исполнитель рассказал о новом издании, посвященном создателю "Песняров". Книгу "Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное" подготовили к изданию старшая дочь Владимира Георгиевича Марина Мулявина и музыковед Ольга Брилон.

"Здесь собраны исследования, воспоминания, публицистика — все до того, как Мулявин стал Песняром. Очень много фотографий и фактов, которые публика никогда не видела", — рассказал Борткевич.

Книга повествует о периоде жизни Владимира Мулявина с его первой женой Лидией Кормальской. По словам Леонида Борткевича, это был период становления будущего музыканта и артиста, который впоследствии стал символом эпохи.

Солист легендарного ансамбля вспомнил также о своем приходе в состав "Песняров" и совместной работе с Владимиром Мулявиным.

"Пару лет я вообще не осознавал. Думал, что это шутка от Бога. Но потом мы срослись, и это не было работой. Владимир Георгиевич нас, конечно, гонял. У него никогда ничего не выходило непрофессионально. Например, если новая песня не прошла на публике так, как ему хотелось, она просто выбрасывалась", — рассказал Борткевич.

По воспоминаниям солиста "Песняров", Владимир Мулявин всегда чувствовал шлягеры, понимал музыку как никто другой и не любил всего непрофессионального.

Полную версию беседы с солистом ансамбля "Песняры", заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем, посвященную дню рождения Владимира Мулявина, слушайте на радио Sputnik Беларусь в четверг.