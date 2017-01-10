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Нефтегазовые споры Беларуси и России могут длиться до 2025 года
11.01.2017 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Как долго будут продолжаться нефтегазовые споры Беларуси и России, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом, директором информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александром Шпаковским.
По словам политолога, поиск компромисса между двумя странами может затянуться еще на 9 лет, до тех пор, пока единый энергетический рынок не будет сформирован.
© Sputnik Стрингер
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"Таковы реалии, и до этого момента вопросы решаются на уровне двусторонних отношений, и у каждой стороны есть своя аргументация. В прошлом году мы
Политический эксперт уточнил, что такая ситуация напрямую влияет на состояние отечественной экономики и сказывается на благосостоянии граждан. Уровень жизни населения снижается, и то же самое происходит в Российской Федерации.
Кроме того, по словам Александра Шпаковского, российская программа импортозамещения на сегодняшний день реализуется без какого-либо учета интересов белорусской стороны. Параллельно с другими импортерами белорусы вытесняются с российского рынка.
"Такая ситуация складывается в сельском хозяйстве. Российские производители, в основе которых зачастую стоят зарубежные компании, и другие предприятия, используя административный ресурс, в том числе Россельхознадзор, пытаются выдавливать белорусов с рынка", констатировал собеседник Sputnik.
Полную версию беседы с политическим экспертом, директором информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александром Шпаковским о возможности разрешения нефтегазовых споров Беларуси и России слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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