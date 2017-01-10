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Водитель Mazda, сбивший насмерть ребенка в Новополоцке, получил 2,5 года колонии-поселения

11.01.2017 18:14 — Разное | Tut.by  
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Лихач, сбивший троих человек на пешеходном переходе в Новополоцке, приговорен к 2,5 года колонии в условиях поселения, сообщили БЕЛТА в суде Новополоцка.


Фото: УВД Витебского облисполкома

Оглашение приговора состоялось в Новополоцке 10 января. ДТП произошло 6 октября 2016 года по улице Ктаторова на автодороге промзона предприятия «Нафтан» — Новополоцк. 42-летний житель Новополоцка (гражданин России) на Mazda 626 выехал на полосу встречного движения и начал обгон попутного потока транспорта. Хоть водитель и видел впереди нерегулируемый пешеходный переход, скорость не сбавил. При подъезде к переходу из-за остановившихся автомобилей водитель иномарки не успел среагировать на переходящих дорогу пешеходов. Жертвами лихача стали сразу три пешехода. Спасти жизнь ученицы 4-го класса не удалось, она скончалась в карете скорой помощи. Ее 19-летняя сестра, а также пострадавший 30-летний мужчина с травмами различной степени тяжести были доставлены больницу. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Суд приговорил мужчину к 2,5 года колонии в условиях поселения, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет. В суде пояснили, что при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства — чистосердечное признание и раскаяние, потерпевшие ходатайствовали об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности, водитель выплатил материальную компенсацию в общем размере Br18 тыс. Кроме того, сам обвиняемый воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Приговор еще не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
 
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Приговор еще не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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