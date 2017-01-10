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Яромир Ягр собрался играть до 55 лет

11.01.2017 18:13 — Разное | Tut.by  
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Чешский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Яромир Ягр рассказал, что не собирается завершать карьеру и намерен выступать до 55 лет. Слова спортсмена приводит The Score.


Фото c сайта nhl.com

«Я передумал. Пятьдесят пять. Чувствую себя настолько хорошо, что готов играть до 55», — заявил Ягр.

44-летний хоккеист поделился планами на будущее после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилс». «Флорида» одержала победу со счетом 3:0, чех результативными действиями не отметился. После 42 матчей «Пантерс» с 44 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. В нынешнем сезоне Ягр записал на свой счет 25 очков (7 шайб и 18 передач).

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского «Кладно». В последующие годы выступал в клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и омском «Авангарде». Чех занимает второе место в истории НХЛ по количеству набранных очков (1893) после канадца Уэйна Гретцки (2857).

В составе национальной сборной Ягр выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010), а еще дважды брал бронзовые медали мирового первенства (1990, 2011).

 
 
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Чешский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерс" Яромир Ягр рассказал, что не собирается завершать карьеру и намерен выступать до 55 лет.

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