﻿ Сидорский: Животная продукция Беларуси соответствует всем требованиям ЕЭК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сидорский: Животная продукция Беларуси соответствует всем требованиям ЕЭК

11.01.2017 18:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сидорский: Животная продукция Беларуси соответствует всем требованиям ЕЭК

Продукция животного происхождения Беларуси отвечает всем требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

"ЕЭК в рамках своих полномочий приняла основные необходимые документы по вопросам ветеринарно-санитарного контроля продукции животного происхождения согласно договору о Евразийском экономическом союзе, - сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК. - Системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу. Все действия уполномоченных органов сторон в области ветеринарного контроля (надзора) регламентированы решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №317, исходя из которого ветеринарный контроль и надзор в части готовой животноводческой продукции осуществляется только в отношении эпизоотического благополучия".

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ограничила поставки в Россию продукции животного происхождения предприятий Беларуси. Ведомство считает, что продукция, произведенная в республике, не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС.

По словам Сергея Сидорского, выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий.

По итогам рабочей встречи с участием сотрудников профильных департаментов ЕЭК по урегулированию вопросов поставок белорусской продукции на рынок России, которые были зафиксированы в протоколе от 19-21 декабря 2016 года, представители Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Беларуси договорились о мерах по решению в трехдневный срок сложившейся ситуации.

"В рамках договоренностей белорусская сторона представила Россельхознадзору и Евразийской экономической комиссии необходимые материалы расследований обозначенных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению: акты расследования, результаты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, фото- и другие материалы, а также отчеты о принятых мерах по их устранению", - отметили в ЕЭК.

"Считаю, что документы в полной мере отвечают на поставленные вопросы, однако практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается, - подчеркнул Сергей Сидорский. - В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Беларусь вправе обратиться в Суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукция животного происхождения Беларуси отвечает всем требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил член...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель Mazda, сбивший насмерть ребенка в Новополоцке, получил 2,5 года колонии-поселения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика