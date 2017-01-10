



Продукция животного происхождения Беларуси отвечает всем требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

"ЕЭК в рамках своих полномочий приняла основные необходимые документы по вопросам ветеринарно-санитарного контроля продукции животного происхождения согласно договору о Евразийском экономическом союзе, - сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК. - Системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу. Все действия уполномоченных органов сторон в области ветеринарного контроля (надзора) регламентированы решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №317, исходя из которого ветеринарный контроль и надзор в части готовой животноводческой продукции осуществляется только в отношении эпизоотического благополучия".

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ограничила поставки в Россию продукции животного происхождения предприятий Беларуси. Ведомство считает, что продукция, произведенная в республике, не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС.

По словам Сергея Сидорского, выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий.

По итогам рабочей встречи с участием сотрудников профильных департаментов ЕЭК по урегулированию вопросов поставок белорусской продукции на рынок России, которые были зафиксированы в протоколе от 19-21 декабря 2016 года, представители Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Беларуси договорились о мерах по решению в трехдневный срок сложившейся ситуации.

"В рамках договоренностей белорусская сторона представила Россельхознадзору и Евразийской экономической комиссии необходимые материалы расследований обозначенных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению: акты расследования, результаты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, фото- и другие материалы, а также отчеты о принятых мерах по их устранению", - отметили в ЕЭК.

"Считаю, что документы в полной мере отвечают на поставленные вопросы, однако практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается, - подчеркнул Сергей Сидорский. - В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Беларусь вправе обратиться в Суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса".