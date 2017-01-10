Обзавестись жильем с господдержкой становится все сложнее. Белорусов приучают самостоятельно решать жилищный вопрос. Неудивительно, что на рынке появляются «супервыгодные» предложения. Вот, например, такое: приобрести квартиру в рассрочку на 20 лет, заплатив только четверть от ее стоимости. Что ж, присмотримся к ним повнимательнее.



Объявление с предложением компании ​GRS в одном из столичных общежитий

«Для людей наша программа — манна небесная»

О «заманчивом» предложении нам рассказал один из читателей, он увидел объявление в общежитии. «Жилищная программа „Моя квартира“ предназначена для желающих выгодно приобрести жилье. Первоначальный взнос от 25% под 5−8% годовых на 10−20 лет. Аренда с правом выкупа», — говорилось в объявлении.

На фоне банковских кредитов очень «вкусно». Корреспондент FINANCE.TUT.BY решил лично узнать подробности такого вариант решения квартирного вопроса. Звоним по объявлению, встречу назначают на вечер пятницы в административном корпусе столичной гостиницы «Юбилейная».

Небольшой офис заставлен мебелью, на полках парфюмерия, разложены каталоги. На встречу, кроме представителя компании, больше никто не пришел.

— А вы где живете? В общежитии? — сразу же интересуется девушка, которая представилась сотрудником российской компании GRS. Как следует из информации на сайте, головной офис фирмы находится в далекой Швейцарии.

Женщина рассказала, что жилищная программа, которую предлагает компания GRS, «создавалась для тех, кто не может построить квартиру». Но помимо недвижимости компания занимается производством продуктов питания, одежды, косметики, а также туризмом.

— Косметика у нас очень крутая! Вы смотрите на меня, мне 53 года, а еще 5 лет назад я выглядела на 65 лет, — огорощивает сотрудница, но потом все же переходит непосредственном к жилищным проблемам. — У нас в 2011 году появился международный финансовый холдинг GRS Finance, благодаря которому мы строим жилье, программа официально работает в пяти странах, в том числе и Беларуси. Но это нелегкий путь из-за постсоветского менталитета, многие до сих пор слово «инвестиции» воспринимают как финансовые пирамиды.

Компания в июле прошлого года запустила программу «Моя квартира», которая и поможет обзавестись белорусам жильем, причем тремя способами. Они отличаются размером первоначального взноса и сроком, за который можно получить ключи от квартиры.

— Первый вариант для тех, кто хочет жить в определенном районе города. Нужно внести 25% от стоимости квартиры (это может быть как жилье на вторичном рынке, так и в новостройке), — объясняет женщина. — Эти деньги будут в течение года работать в нашем инвестиционном фонде под 20−25%.

Затем компания обещает добавить к заработанным вами деньгам недостающую сумму, купить квартиру и передать ее вам в аренду с правом выкупа.

— Это рассрочка под 8% годовых, но она называется арендной платой, — продолжает рассказывать подробности сотрудница компании. — Аренда квартиры, которая стоит 40 тысяч долларов, будет обходиться примерно в 250 долларов в месяц.

Чтобы вступить в программу «Моя квартира», нужно заключить с компанией инвестиционный договор.



Скрин с сайта grsfinance.com

Но не факт, что получить ключи от квартиры удастся через год. Жилье выделяют по очереди.

— А сколько человек уже сейчас в очереди? — интересуюсь.

— Достаточно, — не стала вдаваться в подробности представитель компании.

При этом нужно еще внести минимальный гарантированный платеж — 65 тысяч российских рублей (чуть больше 2,1 тысячи белорусских рублей), который засчитывается в оплату крайнего платежа.

— А когда же квартира будет полностью моя? — недоумеваю я.

— Когда внесете арендными платами 70% стоимости квартиры, то имеете право забрать квартиру в собственность. Заключается новый договор, по которому квартира передается вам с регистрацией в БРТИ. Она в любом случае перейдет к вам в собственность, — уверяет женщина.

По ее словам, вложенные деньги можно забрать в любой момент, но «за минусом нашего процента».

Второй вариант, который предлагает компания, — квартиры в новостройках. Первоначальный платеж тоже составляет четверть стоимости. Дожидаться квартиры в таком случае, как обещают в компании, придется около 5−6 месяцев. Компания предоставит жилье в рассрочку под 10% годовых. Деньги нужно вернуть с процентами в течение 20 лет.

— Третий вариант для тех, у кого нет нужной суммы. Клиенты входят в программу с 3 тысячами долларов как инвесторы и постепенно добавляют деньги до первоначального взноса в 25%, — уточняет Алина.

Откуда брать деньги? Чтобы накопить на четверть квартиры, женщина предлагает поработать финансовым консультантом. По ее словам, за каждую удачную сделку по программе «Моя квартира» платят 450 долларов, плюс бонус за три удачных договора.

— Для людей наша программа — манна небесная, потому что они ничем не рискуют, — уверены в компании. — Ни один застройщик, который пользуется деньгами банка, не может себе этого позволить.

— Фирма веников не вяжет, а гарантию дает, — смеется охранник в «Юбилейной». — Приходят люди разные, но уходят в расстроенных чувствах. Сначала приходило по 12−15 человек в день, а сейчас — по два-три, многие почти сразу уходят. Моя супруга встречалась с представителями российской компании, но решила не участвовать в этом проекте, неизвестно, у кого истребовать деньги, если решишь их забрать.

В администрации гостиницы «Юбилейная» рассказали, что офис, в котором работают представители компании GRS, арендует индивидуальный предприниматель.

«Вложения подвержены инвестиционным рискам»

Уже дома я изучил инвестиционный договор, который предлагают заключить представители компании GRS. Мелким шрифтом в конце договора прописано, что компания «не обещает и не гарантирует получение прибыли или отсутствие инвестиционных потерь», а «деньги подвержены инвестиционным рискам». При этом вернуть вложенные средства можно «только по истечении минимум 2 лет».



Скрин фрагмента договора с сайта GRS CAPITAL

— В договоре не говорится, что деньги идут на строительство. Где гарантии, что деньги пойдут именно туда? — спрашиваю на второй встрече в офисе.

— У людей всегда стоит вопрос гарантий, доверия, — не спорит со мной представитель компании. — В жизни всегда что-то может случиться, что даже официальный застройщик может пропасть. Мы заполняем договор, потом приходят документы с пометкой, что это программа «Моя квартира».

Не один раз в разговоре всплывал жилой комплекс «Горьковский квартал», который компания возводит в Подмосковье.

— Квартиры уже продаются, это позволяет нам инвестировать деньги в строительство жилья, — поясняла женщина.



Так должен выглядеть жилой комплекс «Горьковский квартал», который компания возводит в Московской области

Правда, в российских интернет-источниках в конце прошлого года появилась информация о задержках в сдаче этого жилого комплекса. О проблемах на этом объекте в 2015 году сообщалось на сайте российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

По данным Федеральной налоговой службы России, компания «ОЛДЭН РЕЙН ОФ САКСЕСС» (официальное название компании GRS) попала в список организаций, за которыми на 1 ноября прошлого года числилась задолженность на сумму больше 100 тысяч российских рублей.

«В случае чего даже претензии некому будет выставить»

Интрес к быстрому решению квартирного вопроса у горожан есть, правда, пока тех, кто реально отдал свои кровные в такую программу мы не встретили. Минчанка Марина работает главным бухгалтером на одном из госпредприятий.

— Наш прораб увидел объявление в общежитии, в котором живет вместе со своей семьей. Он без высшего образования, в финансовых вопросах не разбирается, поэтому попросил меня сходить на собрание с ним, — говорит Марина.

Коллега Марины уже несколько лет стоит в очереди на жилье от горисполкома. За это время семья накопила 12 тысяч долларов, но этих денег не хватает, чтобы начать строительство жилья. Представители компании GRS обещали подыскать жилье за 9 месяцев.

— Коллега потом сказал, что если бы я не поехала с ним и не одернула вовремя, то он скорее всего подписал бы договор, — рассказала Марина. — Но что такое инвестиции? Ты отдал деньги, компания прогорела и твои инвестиции тоже, — удивляется Марина. — В случае чего даже претензии некому будет выставить, у компании нет в Беларуси юридического адреса.

С минчанином Ильей мы пересеклись у дверей офиса компании GRS.

— Я вышел на компанию через один из сайтов по аренде жилья. Думал, что звоню хозяину квартиры, которая сдается, — говорит Илья. На встречу он сходил, но деньги доверить не решился.

Юрист: Вопрос в том, кто и насколько собирается исполнять договор

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Дмитрий Музыкантов скептически относится к подобным программам.

— Теоретически такой вариант строительства жилья, как предлагает данная компания, возможен. Но сколько квартир компания смогут купить или построить? Даже те застройщики, которые реально возводят жилье и за короткий период времени берут деньги за всю квартиру, сталкиваются с нехваткой оборотных средств. Сама схема этой работы больше напоминает пирамиду, взять те же бонусы за привлечение новых клиентов.

Специалист предполагает, что «с юридической стороны к договору компании вряд ли подкопаешься».

— Прямых противоречий законодательству в договоре, скорее всего, не будет. По крайней мере, тех, при наличии которых документ можно признать ничтожным. Наверняка, над ним поработали юристы и адвокаты, на нем, скорее всего, будут стоять подпись руководителя и оригинальная печать, — отмечает специалист. — Вопрос в том, кто и насколько собирается исполнять договор. Не исключено, что первым нескольким клиентам предоставят бонусы, им купят или построят жилье, чтобы было что показать следующим клиентам. Возможно, компания поработает таким образом два-три года, а что будет дальше — вопрос.

Дмитрий Музыкантов советует интересоваться информацией о российских компаниях в открытых источниках.

— Реестр юридических лиц России находится в открытом доступе, в нем можно посмотреть информацию о руководителе, узнать, имеется ли у компании задолженность и другие данные. И я бы посоветовал гражданам обращаться в соответствующие инстанции, к примеру, в исполком по месту жительства, получала ли компания разрешение на привлечение денежных средств и оформляла ли земельный участок под возведение жилья.



Скрин с сайта Федеральной налоговой службы России

Адвокат убежден, что «такие объявления нацелены на людей, которые не подкованы юридически».